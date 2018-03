Wr. Gemeinderat - SP-Stürzenbecher: Der soziale Wohnbau in Wien ist ein Juwel

Wien (OTS/SPW-K) - "Die internationale Finanzkrise musste sich auswirken, das ist unleugbar und die ökonomischen Realitäten komplett auszublenden - wie es meine Vorrednerin von der FPÖ getan hat - geht natürlich bei einer ordentlichen Analyse nicht", erläuterte SPÖ-Gemeinderat und Wohnbausprecher Kurt Stürzenbecher bei der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats. "Aber wir haben in Wien diese schwierige Situation auch im Wohnbereich gut gemeistert, mit der kreativen Fortsetzung des sozialen Wohnbaus, den Wohnbauinitiativen, den SMART-Wohnungen, etc.", so Stürzenbecher weiter.

Weiters erinnerte der Mandatar seine Vorrednerin daran, dass die von ihr so sehr kritisierte Öffnung der Gemeindebauten für Drittstaatenangehörige unter der Ägide eines blauen Justizminister erfolgt ist. Dass die Kollegin von der FPÖ immerhin die Errungenschaften des austromarxistischen Wohnbaus in den 20er und 30er Jahren in Wien gelobt hätte, zeuge von ihrem "Geschichtsbewusstsein".

"Außerdem verwenden wir in Wien die gesamten Förderungsmittel für den sozialen Wohnbau" und das, so Stürzenbecher weiter, sei weder im In- noch im Ausland selbstverständlich. "Der soziale Wohnbau in Wien richtet sich ganz bewusst auch an die Mittelschicht. Er ist ein Juwel und wirkt sich wirklich sehr positiv auf die Wiener Wohnsituation aus", unterstreicht der Mandatar. Eine Privatisierung der Gemeindebauten schloss er jedenfalls kategorisch aus: "Das wird es bei uns nicht geben!" Abschließend erinnerte Stürzenbecher noch an die demnächst anstehende Volksbefragung im März zur Daseinsvorsorge.

