Bürgerinitiativen: BZÖ-Haubner fordert gesetzlich verankertes Rederecht für Erstunterzeichner

Petitionen und Bürgerinitiativen sollen mit einer Bürgerkarte elektronisch eingereicht werden können, die Mitarbeit der Abgeordneten bei der Einreichung sollte wegfallen

Wien (OTS) - "Wir haben viel bewegt, über Vieles ist diskutiert worden, betonte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, BZÖ-Abgeordnete Ursula Haubner am Beginn ihrer heutigen Rede im Nationalrat. "Aber es gibt noch viel zu tun." Letztlich sei das Petitionsrecht eines der Grundrechte, das jedem Menschen zustehe. "Jeder Bürger, jede Bürgerin in Österreich hat das Recht sich an den Staat zu wenden und seine Anliegen vorzubringen. Immer mehr Bürger nützen dieses Instrument. Obwohl es seit fast eineinhalb Jahren die elektronische Unterstützung von Bürgerinitiativen und Petitionen gebe, sei es für viele Bürger immer noch ein Bereich, der für sie nicht genug transparent ist, meinte Haubner. Deshalb gehöre es ihrer Meinung nach zu den wichtigsten Aufgaben, dass Hürden hin zu einem modernen Petitionsrecht beseitigt werden. Auch sollten im Rahmen des sogenannten Demokratiepakets die im Petitionsausschuss gemeinsam erarbeiteten Punkte Berücksichtigung finden. Erfreut zeigte sich Haubner darüber, dass sog. Bürgerinitiativen nicht nur in Papierform sondern auch über elektronischem Weg mit Hilfe der Bürgerkarte in Zukunft eingebracht werden können.

Petitionen und Bürgerinitiativen sollen mit einer Bürgerkarte elektronisch eingereicht werden können, die Mitarbeit der Abgeordneten bei der Einreichung sollte wegfallen und das gesetzlich verankerte Rederecht des Erstunterzeichners sind für Haubner besondere Anliegen.

Haubner bedauert sehr, dass einige Bürgerinitiativen bzw. Petitionen nicht an die Fachausschüsse zugewiesen wurden, beispielsweise betreffend die Kinderrechte sowie die Bürgerinitiative "Ja zur rauchfreien Atemluft".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ