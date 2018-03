Nationalrat - Hell: Bürgerinitiativen sind zentraler Impuls für Abgeordnete

Neuerliche Überprüfung der Fahrpläne führt dank Petition 180 zu mehr Zugangebot am Hauptbahnhof Wörgl

Wien (OTS/SK) - "Die Möglichkeit, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen über Bürgerinitiativen und Petitionen ans Parlament wenden können, ist ein zentraler Impuls für uns Abgeordnete", betonte der SPÖ-Abgeordnete Johann Hell heute, Mittwoch, im Nationalrat im Rahmen des Berichts des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen. ****

Bezüglich der Petition 180 über mehr Halte von ÖBB-Railjet-Zügen am Hauptbahnhof in Wörgl habe Verkehrsministerin Doris Bures im Rahmen von Vorgesprächen zugesagt, eine neuerliche Überprüfung anzuregen. Darüber hinaus habe sie versichert, mit dem Fahrplanwechsel 2013/14 das Zugangebot erheblich zu verbessern. In diesem Zusammenhang bedankte sich Hell bei allen regionalen Abgeordneten aller Fraktionen, die sich für die Umsetzung dieses Themas eingesetzt hätten. (Schluss) rp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493