FPK-Jury: Hände weg von unserem Wasser

Wien (OTS) - In der heutigen Nationalratssitzung verstärkte der Kärntner Abgeordnete, Bgm. Josef Jury, die freiheitliche Forderung, den Ausverkauf unseres Wassers mit allen verfügbaren Mitteln zu verhindern. Durch die geplante EU-Richtlinie laufe Österreich nämlich Gefahr, dass unser heimisches Wasser an gewinnorientierte, private Investoren verkauft werden könne, warnte Jury.

Die österreichischen Bundesländer hätten sich bereits klar gegen diesen Plan positioniert und ihre Bedenken in einer einheitlichen Länderstellungnahme geäußert. Das Tor zum öffentlichen Versorgungssektor für internationale Großkonzerne, die zu den Hauptbetreibern der Konzessionsrichtlinie zählen, würde dadurch weit geöffnet und insbesondere auch auf den Wasserversorgungsbereich ausgedehnt, so Jury.

"Um die Qualität und die Preisstabilität des Wassers gewährleisten zu können, haben wir in der heutigen Sitzung einen Entschließungsantrag eingebracht. Die Bundesregierung soll in den Organen der EU gegen diese Richtlinie stimmen", so Jury. Wie nicht anders zu erwarten war, wurde der Antrag von den EU-hörigen Regierungsparteien abgeschmettert.

"Die Freiheitlichen werden, wie auch schon in den vergangenen Jahren, alles daran setzen, dass unser Wasser nicht als übliche Handelsware, sondern als besonders schützenswertes Gut angesehen wird - zum Wohle Österreichs!", betonte Jury.

