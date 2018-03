WKÖ-Schwarzer: Kosten der Energiewende treffen alle - weitere Belastung der Betriebe gefährdet Wirtschaftsstandort

Jede weitere Kostenbürde für heimische Unternehmen wäre ungerechtfertigt und untragbar

Wien (OTS/PWK040) - "Die Kosten der Energiewende treffen alle - auch die Konsumenten", stellt Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zur heutigen Pressekonferenz der AK klar. Festzuhalten sei, dass die heimischen Unternehmen jedenfalls schon jetzt den Löwenanteil der Kosten tragen müssen. Schwarzer: "Das trifft sowohl den Mittelstand, als auch die Industrie. Die heimische Wirtschaft wurde per Jahreswechsel damit konfrontiert, dass ihre Ökostromzahlungen um 50%, in einigen Bereichen sogar noch mehr, angehoben werden. Das ist ein hoher Kostenfaktor für die Betriebe. Jede weitere Kostenbürde wäre daher nicht nur ungerechtfertigt, sondern auch untragbar", erteilt Schwarzer der AK-Forderung nach höherer Kostenbeteiligung der Industrie eine klare Absage.

Die im globalen Wettbewerb exponierten Industriebetriebe zahlen in Österreich einen viel höheren Anteil als etwa in Deutschland, wo sie weitgehend befreit sind. "Dadurch ergibt sich für österreichische Unternehmen schon derzeit ein deutlicher Wettbewerbsnachteil. Wer die Belastungen für Industrieunternehmen erhöhen will, erschwert künftige Investitionen auf den österreichischen Standorten und setzt damit mittel- und langfristig tausende Jobs in unserem Land aufs Spiel. Schließlich stehen wir in einem harten internationalen Standortwettbewerb - auch mit Ländern, in denen mit niedrigeren Umweltstandards als in Österreich produziert wird", stellt Schwarzer klar.

Aus der Sicht der Wirtschaft muss der Ökostromausbau wohl überlegt betrieben und vor allem auf eine sinnvolle Einbettung der neuen Segmente in das Gesamtsystem geachtet werden. Jedenfalls muss auch die Versorgungssicherheit der Betriebe und der Haushalte auf dem derzeit hohen Niveau gehalten werden. Fortschritte bei der Technologieentwicklung und Kostensenkungen sind rasch an die Stromkonsumenten weiterzugeben. Schwarzer: "Stärker als bisher muss die europäische Dimension beachtet werden, da damit die Gesamtkosten gesenkt werden können." (PM)

