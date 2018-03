Nationalrat - Lipitsch: Bevölkerung bringt durch Petitionen neue Ideen ein

Petition zu öffentlichem Nahverkehr in Kärnten diskutiert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Nationalrat Hermann Lipitsch bedankte sich in der heutigen Nationalratssitzung bei der Obfrau und den Mitgliedern des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen. "In den letzten vier Jahren hat sich hier viel getan. Wir sind froh, dass die Bevölkerung in so großem Ausmaß bereit ist, Initiativen zu setzen und neue Ideen einzubringen", so Lipitsch. ****

Lipitsch äußerte sich im Parlament zu jener Petition, die eine Wiedereinführung der direkten Busverbindung zwischen Ferlach und Klagenfurt fordert. "Die Kärntner Landespolitik hat hier in den letzten 15 Jahren versagt, der öffentliche Nahverkehr wurde nur abgebaut. Doch Ziel ist, zukünftig mit dem Ausbau der S3 Ferlach per Bahn erreichen zu können", erklärte Lipitsch. Mit sauberer Energie die Pendler und Pendlerinnen in die Arbeit zu bringen solle Ziel der Verkehrspolitik sein. (Schluss) em

