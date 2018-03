FP-Guggenbichler: Endlich interessiert sich auch Rot-Grün für unser Wasser

Stadtregierung spät aber doch einsichtig

Wien (OTS/fpd) - Erfreut zeigt sich heute der Umweltsprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Udo Guggenbichler über die späte Einsicht der rot-grünen Stadtregierung in Bezug auf den Schutz unseres Wassers. Rot-Grün sei endlich auf den freiheitlichen Zug aufgesprungen. Noch vergangenes Jahr wurde ein diesbezüglicher Antrag gegen die Liberalisierung und Privatisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung abgelehnt und in einer Husch Pfusch-Aktion ein Plagiat des freiheitlichen Antrags erstellt. Erst jetzt, nachdem quasi der Hut brenne, weil seitens der EU Druck ausgeübt werde, habe man scheinbar eingesehen, dass es tragende Säulen für die Grundversorgung gebe, an denen nicht gerüttelt werden sollte. Dazu gehöre auch der gemeinsame Einsatz aller Fraktionen für den Erhalt unseres Wassers für unsere Bürger. Dies werde nun mittels "freiheitlichen" Allparteien-Antrag, der eine Privatisierung der Trinkwasserversorgung verhindern soll, getan, so Guggenbichler abschließend. (Schluss) hn

