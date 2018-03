Martin Walter im management club: "Compliance ist das Marketing der Rechtsabteilung"

Am 29. Jänner 2013 fand sich ein Podium von Experten im management club zusammen, um über das brisante Thema "Governance Compliance" zu diskutieren.

Wien (OTS) - Compliance hat angesichts zahlreicher Korruptionsfälle eine enorme Bedeutung für die Reputation des Wirtschaftsstandortes Österreich. Der management club nahm sich deshalb dieses Themas an und lud mit Mag. Heidrun Schöfnagel, Compliance Officer der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Dr. Martin Walter, Compliance Officer der Telekom Austria AG (TA) und Mag. Heribert Donnerbauer, Rechtsanwalt und ehemaliger ÖVP-Justizsprecher sowie Mitverhandler des Antikorruptionsgesetzes ein hochkarätiges Panel ein, das sich den kritischen Fragen des Moderators Mag. Manfred Kainz und des Publikums stellte.

Martin Walter zeigte sich überzeugt, dass ein Unternehmen Integrität leben muss, d.h. als Teil der Gesellschaft nicht unlauter handeln darf. Dabei sollen die Unternehmensziele und der Unternehmenserfolg nicht mit dem Weg dorthin in Widerspruch stehen. Die Telekom Austria hat die eigene Vergangenheit aufgearbeitet und sich für die Zukunft aufgestellt. Dabei wurden klare und für alle Mitarbeiter nachvollziehbare Verhaltensregeln geschaffen, was erlaubt ist und was nicht. Nach einer Einführungsphase ist eine Sensibilisierung bereits deutlich spürbar. Ein internes Kontrollsystem hilft frühzeitig Missstände aufzuzeigen und Fehlentwicklungen zu verhindern. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, offen oder anonymisiert, unlautere und korrupte Verhaltensweisen von Mitarbeitern und Vorgesetzten zu melden.

"Früher musste man sich die Dinge mit sich selbst ausmachen -heute geben Richtlinien Entscheidungshilfen", stellte Heidrun Schöfnagel fest. Ihr ist es wichtig, dass Regeln nicht nur von der Führungsebene festgelegt werden, sondern diese auch aus der Belegschaft kommen und gelebt werden. Die Unternehmenskultur spielt hier eine große Rolle. Compliance ist speziell für die FFG seit jeher Thema, da man viele Fördergelder verteilt und in einem politiknahen Bereich agiert. Durch innovative Lösungen kann man Korruption und Beeinflussung hintanhalten. So werden traditionell z.B. persönlich adressierte Weihnachtsgeschenke an FFG-Mitarbeiter bereits in der Poststelle abgefangen und in einer Tombola verlost. Geschenke über 100 Euro werden generell zurückgeschickt. Anonymisierte Hinweise hält sie für problematisch, wenn keine Rückfragemöglichkeit besteht, da damit Vernaderung und Mobbing entstehen können. Allerdings findet man im Intranet anonymisierte Fälle, um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Hilfestellungen für kritische Situationen zu geben.

Heribert Donnerbauer verteidigte die beschlossenen strengen Gesetze. Sie ermöglichen effiziente Kontrolle und Handlungsanleitungen in komplexen Organisationen. "Insgesamt zahlt sich Korruption nicht aus, im Gegenteil - sie kostet der Volkswirtschaft sehr viel Geld.", ist sich Donnerbauer sicher. Was früher üblich war, ist heute sowohl rechtlich als auch gesellschaftlich geächtet. Klare und strenge Regeln helfen den Betroffenen Missverständnisse zu vermeiden und schützen sie damit. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich sicher sein, dass alle gleich behandelt werden und es sich nicht einige wenige richten können. Das Gesetz beschneide die Repräsentationspflichten von Politikern nicht, es stelle lediglich fest, was erwünscht ist und was nicht. Kriminelle Handlungen können damit aber nie ganz verhindert werde, war man sich letztlich einig.

