FPÖ-Stefan: Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit bedeutet Verbesserung der Qualität

Änderungen im Verwaltungsstrafgesetz sing rein organisatorischer Art - Strafhöhen ändern sich nicht

Wien (OTS) - In der heute im Nationalrat beschlossenen Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit sieht FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Harald Stefan einen großen Wurf und eine daraus resultierende Verbesserung der Qualität. Auch die Verlängerung der Rechtsmittelfrist von zwei auf vier Wochen wurde von der FPÖ massiv gefordert und daher sehr begrüßt.

Im Rahmen des Verwaltungsstrafgesetzes wurde die Organisation verändert und somit die Möglichkeit geschaffen, gewisse Arten der Strafeinhebung zu vereinfachen. Nunmehr dürfen beispielsweise Strafen von bis zu 90,- Euro direkt von der Polizei eingehoben werden, was sich für die Bürger dahingehend positiv äußert, dass sie bis zu einem höheren Betrag in der Anonymität bleiben. Stefan betont, dass sich dadurch aber entgegen anders lautender Aussagen nichts am Ausmaß der Strafhöhe an sich ändere. Es handle sich um eine vernünftige rein organisatorische Änderung.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at