Wurzer/Grüne Wien: Alltagssexismus benennen und bekämpfen

Aufruf zur Anti-Gewalt Kundgebung "onebillionrising" am 14. Februar

Wien (OTS) - Alltagssexismus zeigt sich in vielen Gesichtern. Sexistische Witze, Sprache, Bilder und Handlungen werten Frauen ab und verletzen die Würde und Integrität von Frauen. Wurzer:

"Alltagssexismus ist eine Form von Frauenfeindlichkeit. Die mehr oder weniger latenten Unter- und Übergriffe dürfen nicht länger salonfähig gemacht werden, indem sie unkommentiert bleiben oder belacht, beklatscht und wiederholt werden. Diese alltägliche, sexualisierte Gewalt schafft ein Klima, das Frauen das Leben erschwert und behindert. Alltagssexismus muss klar benannt und bekämpft werden."

Mit der Wiener Werbewatchgroup gegen Sexismus in der Werbung setzt Wien ein klares Zeichen gegen die Herabwürdigung von Frauen. Die rot-grüne Stadtregierung hat vor einem Jahr die sehr erfolgreiche Initiative ins Leben gerufen, mit der sie ein klares Zeichen für eine Stadt ohne Sexismus setzt. Wurzer: Die Werbewatchgroup ist ein wichtiger Schritt zur Sensibilisierung. Der nächste wäre ein klares Verbot von sexistischer Werbung, das die Bundesregierung beschließen müsste."

Am kommenden Valentinstag dem "V-Day" findet in Wien um 17 Uhr vor dem Parlament eine Kundgebung im Rahmen der weltweiten "One Billion Rising"-Kampagne statt, die von den Grünen Frauen Wien mitveranstaltet wird. Auf der ganzen Welt wird am V-Day auf das ungelöste Problem von Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht. Heuer zum ersten Mal auch in Wien.

