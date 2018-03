Mehr als 1000 hochrangige Teilnehmern bei "Energy Globe Iran" Verleihung

Iranischer Sarcheshmeh Kupfer Konzern am Siegerpodest

Traunkirchen/Teheran (OTS) - Mehr als 1000 geladene Gäste - die Créme de la Créme aus Politik und Wirtschaft - versammelten sich vergangene Woche am Dienstag im Konferenzzentrum des iranischen Fernsehen, um an der festlichen Verleihung des Energy Globe Iran 2013 in Teheran teilzunehmen. Am Siegerpodest stand der staatliche Kupferkonzern Sarcheshmeh. Herzlicher Applaus, Gedichte großer iranischer Poeten und Zitate von Suren aus dem Koran über die Schönheit der Natur mit wunderschönen Naturbildern auf den drei großen LED Screens machten den Festakt zu etwas ganz Besonderem. "Wer glaubt, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind im ölreichen Iran kein Thema, irrt gewaltig - das Gegenteil ist der Fall!" räumt Energy Globe Gründer Wolfgang Neumann, Ehrengast und Laudator bei der Verleihung - mit den eingefahrenen Vorstellungen über den Iran auf.

Die Energy Globe Award-Verleihung war Highlight der Eröffnung zur Green Management Konferenz - einer jährlichen Veranstaltung der Iranian Society for Green Management (ISGM). Mohammad Hassan Emami , ISGM-Vorsitzender, brachte seine Botschaft in einer Brandrede an das Publikum im voll besetzten Saal auf den Punkt: "Es ist unsere Pflicht, für eine nachhaltige Zukunft zu sorgen, es ist ein Weg, den wir mit Leidenschaft und Engagement gehen müssen, jeder Einzelne von uns ist dabei gefordert!"

Viele Unternehmen im Iran nehmen sich diese Botschaft zu Herzen. "Green Management" ist heute ein Schlagwort, das in der Wirtschaft hoch im Kurs steht. Als Gütesiegel für Nachhaltigkeit wurde es von ISGM - einer Organisation der Wirtschaftskammer Iran - entwickelt. Dieses Zertifikat erhalten Unternehmen, deren gesamte Produktionskette nachhaltig ist. Jeder Produktionsschritt wird dabei von Experten mit einem strengen Punktesystem bewertet. Das Zertifikat gibt es in Abstufungen - je nach erreichter Punktezahl. "Das ist einzigartig, Europa kann sich hier - vor allem in der Praxis - noch etwas abschauen", ist Neumann überzeugt.

Der Energy Globe Award ist eine perfekte Ergänzung dazu und im Iran mittlerweile ebenso bekannt wie anerkannt. Zahlreiche Projekte nahmen am Energy Globe Award 2013 teil, vier davon wurden für den Award nominiert und bei der Konferenz vorgestellt. Der Sieger " Sarcheshmeh Kupferkomplex" wurde für die Umsetzung umfassender Maßnahmen ausgezeichnet, die einerseits wesentlich den Energieverbrauch senkten, andererseits die Umweltbelastung mir giftigen Schadstoffen - wie Askarel - drastisch reduzieren. Nominiert waren die Mapna Qeshm Water & Power Cogeneration Company für eine Kraft-Wärme Kopplung. Die Iranische Fuel Conservation Company für eine umfassende Analyse und Konzeption zum Heizwärme-Bedarf in unabhängigen Apartment-Einheiten. Und die Karun Oil und Gas Production Company für den Bau und Einsatz eines mobilen Rohöl-Aufbereitungsverfahrens (Mobile Oil Treatment - M.O.T.), bei dem verschmutztes Erdöl aus den ersten Bohrphasen nicht mehr umweltschädigend verbrannt, sondern gereinigt und der Raffinerie zugeführt wird.

Rückfragen & Kontakt:

Energy Globe, Mag. Cornelia Kirchweger

T: 07617-2090-30, Mobil: 0664 390 60 90

cornelia.kirchweger @ energyglobe.com