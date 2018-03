Schultes: Unser Wasser bleibt in unserer Hand!

Zuständigkeit für Abänderungen liegt bei Bundeskanzler Faymann

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die aktuelle Europadiskussion um das Wasser betrifft die Vorgangsweise von öffentlichen Einrichtungen, die ihre Wasserversorgung einem privaten Unternehmen aus eigenem Entschluss anvertrauen wollen. Die EU will die unsaubere Vergabe von Konzessionen unterbinden und die Transparenz stärken. Mit der Vorgabe der europaweiten Ausschreibungsverpflichtung werden die Regeln anderer Wirtschaftsbereiche auf diese, für viele Menschen lebenswichtige Dienstleistung übertragen. Diese Ausschreibungsverpflichtung für die Trinkwasserversorgung ist für Österreich unangemessen, sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Umweltsprecher Abg. Ing. Hermann Schultes und verlangt, dass im Sinne vieler Gemeinden in der endgültigen Richtlinie Verwaltungskomplikationen heraus verhandelt werden müssen.

Betroffen davon ist nicht die Zuständigkeit Österreichs für das eigene Wasser. Diese ist im Lissabonvertrag und ergänzenden Dokumenten geregelt und kann gegen den Willen Österreichs (Veto) nicht durch einen Mehrheitsbeschluss aufgehoben werden. Diese Problematik untersteht insgesamt der Verhandlungsführung des Bundeskanzleramtes.

Österreich hat ein ambitioniertes Wasserrecht. Es sichert Wasser auf der einen Seite als besonders wertvolles Gut. Auf der anderen Seite wird die Nutzung für die verschiedensten erwünschten Verwendungen rechtlich geregelt. "Und das wird auch so bleiben" sagt Schultes.

Gerade Wasser braucht jeder Mensch, jedes Unternehmen, der Tourismus, die Landwirtschaft genauso wie die Energiewirtschaft. So vielfältig wie die Verwendung des Wassers ist in Österreich die rechtliche und wirtschaftliche Ordnung organisiert. Ausgehend vom privaten Grundeigentumsrecht und dem damit verbundenen Nutzungsrecht des Wassers wird im Behördenverfahren die Interessensabwägung zwischen allen Nutzern ordentlich geregelt.

Öffentliche, gemeinnützige und zivilrechtliche organisierte Versorgungsmodelle sind seit langem gut geübte und täglich gehandhabte Wirklichkeit. Auch die Sanktionen bei Missbrauch und Maßnahmen zur Wiederherstellung bei Verunreinigungen sowie die Verbesserung der Fließgewässer sind genau geregelt. Unser Wasserrecht geht auch davon aus, dass selbst für unser Grundwasser die Trinkwasserqualität anzustreben ist.

Der rechtliche Rahmen für die Bereitstellung von Trinkwasser für die Bürger in den unterschiedlichsten Organisationsformen, wie über die Gemeinden, Wassergenossenschaften, öffentlich rechtliche -Gemeinnützige oder öffentlich rechtliche Unternehmen wird im Wasserrechtsgesetz und in darauf aufbauenden Landesgesetzen sowie Gemeindeordnungen geregelt.

Das österreichische Trinkwasser ist von seiner Qualität und in seiner Versorgungssicherheit europäisches Musterbeispiel. Jeder der von einem Urlaub heimkommt und sein Wasser wieder trinkt weiß, was er an seinem Wasser hat. Und sieht, dass die österreichische Wasserpolitik erfolgreich ist. Für diesen Bereich liegt die Zuständigkeit bei Bundesminister Berlakovich.

