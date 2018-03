Nationalrat - Steßl-Mühlbacher: Verwaltungsbehörde durch bürgerfreundliche Gerichte ergänzt

Einheitliche Beschwerdefrist von vier Wochen verbessert Fristenläufe

Wien (OTS/SK) - Den Vorteil der Novellierung des komplexen, technischen Gesetzes zur Verfassungsgerichtsbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger betonte heute, Mittwoch, SPÖ-Abgeordnete Sonja Steßl-Mühlbacher im Nationalrat: Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich nun in zweiter und dritter Instanz an Gerichte wenden und stünden nur mehr in erster Instanz vor einer Verwaltungsbehörde.****

Erfreut zeigte sich Steßl-Mühlbacher auch darüber, dass die Beschwerdefrist einheitlich auf 4 Wochen geregelt werden konnte. Dies stelle eine eindeutige Verbesserung gegenüber den aktuell bestehenden verschiedenen Fristenläufen dar. "Das ist für jeden Rechtssuchenden, für den Rechtsanwendenden und auch für die Parteienvertreter wichtig."

"Österreich war leider ein Nachzügler im Bereich des Rechtsschutzes was verwaltungsbehördliche Verfahren betrifft. Mit dieser großen Strukturänderung gehen wir dafür nun einen entscheidenden Schritt vorwärts", so Steßl-Mühlbacher.

Nun werden auch die Übergangsbestimmungen und die verfahrensrechtliche Ausgestaltung beschlossen. "Die Umstellung soll kostenneutral erfolgen. Besonders wichtig ist auch der schnellere und verbesserte Rechtsschutz bei Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof."

Zudem werden mit der Novelle der elektronische Rechtsverkehr für den Verwaltungsgerichtshof sowie legistische Bereinigungen eingeführt. Essenziell sei dabei, dass die Kosten für die Betroffenen gleich wie im jetzigen Verfahren bleiben. "Denn Kostenneutralität in unserer Zeit ist sehr wichtig, insbesondere auch für die Rechtssuchenden", erklärte Steßl-Mühlbacher und bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit im Verfassungsausschuss. (Schluss) rp/up

