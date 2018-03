FP-Gudenus zu Qualifikationsplan Wien 2020: Brauner steht vor den Trümmern der ungezügelten Massenzuwanderung

Integration ist vor allem in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt dramatisch gescheitert

Wien (OTS/fpd) - Für Verwirrung sorgte heute SPÖ-Spekulationsstadträtin Renate Brauner. Nachdem zuletzt von ihrer Partei immer wieder behauptet wurde, dass Zuwanderer allesamt für ihre Brotberufe heillos überqualifiziert sind, gibt Brauner nun auf einmal indirekt zu, dass es sich dabei um ein Märchen und bei den Zuwanderern in Wahrheit hauptsächlich um Wirtschafts- und Sozialmigranten mit null Schulbildung gehandelt hat. "Primär für diese Menschen, die völlig unkontrolliert in unsere Stadt gelockt wurden, soll es jetzt, nachdem man mit ihnen nichts anfangen kann und sie durchwegs direkt in die Arbeitslosigkeit gewandert sind, einen eigenen Wiener Qualifikationsplan geben", berichtet Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Dass dieser "große Wurf" der Spekulationsstadträtin tatsächlich ein solcher ist, bezweifelt Gudenus: "Zwar gibt es schon Beispiele gelungener Integration, aber viele bildungsferne Zuwanderer haben schon die bestehenden Angebote nicht angenommen, weil sie das arbeitslose Einkommen durch das Sozialsystem einer beruflichen Tätigkeit vorziehen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798