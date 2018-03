AK Muhm: "Kosten für Energiewende fair verteilen"

Private zahlen für Ökostrom-Ausbau 2013 um 42 Prozent mehr als 2012

Wien (OTS) - "Die Kosten der Energiewende müssen fair verteilt werden", sagt AK Direktor Werner Muhm. "Ein durchschnittlicher Haushalt zahlt in diesem Jahr bereits 64 Euro für den Ausbau von Ökostromanlagen als noch 2012. Das sind um 43 Prozent mehr." Gleichzeitig lägen die Energiepreise für die Industrie in Österreich unter dem EU-Durchschnitt. "Die Energiepreise für die Haushalte liegen aber darüber", kritisiert Muhm. Er fordert: "Energie muss für die Menschen leistbar bleiben. Wenn wir sehen, dass in einem so reichen Land wie Österreich bereits über 200.000 Menschen an Energiearmut leiden, dann ist es höchste Zeit, zu handeln."

"Die Energiewende wird für die KonsumentInnen immer teurer", sagt AK Direktor Werner Muhm. "Sinkende Preise werden nicht an die privaten Haushalte weiter gegeben. Stromerzeuger ziehen sich aus der Netzfinanzierung zurück. Dazu kommen Kosten für die überhastete, von IT-Unternehmen gepushte Einführung der Smart Meter, der neuen Stromzähler."

"Fakt ist", so Muhm, "Obwohl die Strom-Großhandelspreise um 25 Prozent seit Juli 2008 gesunken sind, stiegen die Energiepreise für die privaten Haushalte um bis zu 20 Prozent." Die Gaspreise sanken um 6 Prozent, aber die Haushalte zahlen um bis zu 47 Prozent mehr. Der Strompreis liegt für die KonsumentInnen im Vergleich der EU-27 um 9 Prozent höher. Die Industrie dagegen zahlt im EU-Vergleich um 7,1 Prozent weniger. "Die AK sagt: Schluss mit dieser Schieflage", so Muhm.

Beim neuen Energieeffizienzgesetz begrüße die AK, dass 40 Prozent der Maßnahmen bei den privaten Haushalten gesetzt werden sollen, so Silvia Angelo, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik in der AK. "Nötig ist dazu aber eine Monitoringstelle mit Biss. Außerdem muss die Möglichkeit für Ausgleichszahlungen limitiert werden. Sonst kaufen sich die Energielieferanten frei - auf Kosten der KonsumentInnen." Muhm rechnet außerdem vor: "Je nach Ausgestaltung könnten 300 Millionen Euro aus diesen Ausgleichszahlungen zusammen kommen. Die Verwendung der Mittel für Energieeffizienzmaßnahmen ist unklar.

"Unserer Meinung nach ist das Ende der Fahnenstange erreicht", sagt Muhm. "Runter mit den Strompreisen!" Auch das Parlament sei gefordert: "Die Regierung hat in der Novelle zum Wettbewerbsgesetz bereits die Beweislastumkehr für die Energiebranche beschlossen. Aber SP- und VP-Abgeordnete schieben das jetzt auf die lange Bank. Die Beweislastumkehr muss noch in dieser Legislaturperiode kommen", so Muhm. Weiters fordert der AK Direktor, ineffiziente Biogas-Anlagen nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag zu fördern. Helfe alles nichts, müsse man dafür sorgen, dass "KonsumentInnen-Interessen gebündelt werden", so Muhm. So könnten große Wohnbaugesellschaften für ihre Bewohner künftig als Verhandler auftreten. "Wir haben bereits ein Rechtsgutachten zur Gründung einer Genossenschaft erstellen lassen", so Muhm.

