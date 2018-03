Mathias Maierhofer zum kaufmännischen Direktor bei mobilkom liechtenstein berufen

Wien (OTS) - Mit Mathias Maierhofer hat ein Oberösterreicher die Funktion des kaufmännischen Direktors bei mobilkom liechtenstein, einem Unternehmen der Telekom Austria Group, übernommen. Damit wechselt der Branchenkenner von der Konzernzentrale in Wien zum größten im Fürstentum ansässigen Mobilfunkanbieter. Zu Mathias Maierhofers Kernaufgaben zählen vor allem die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts im Fürstentum Liechtenstein sowie der Ausbau der internationalen Geschäftstätigkeiten.

Mathias Maierhofer blickt auf eine mit der Telekommunikations- und Internetbranche sehr eng verwobene Karriere zurück. Nach Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien arbeitete er ab 1999 als Business Analyst bzw. Auditor in verschiedenen Unternehmen, mehr als zwei Jahre davon in München. Die Karriere in der Telekom Austria Group startete Maierhofer im Jahr 2004: Nach dem Einstieg im Business Development im Geschäftskundenbereich wechselte er 2007 als Senior Project Manager in den Bereich Mergers & Acquisitions. In dieser Funktion begleitete er verschiedenste Akquisitions- und Verkaufsprojekte sowohl in Österreich als international. Darüber hinaus hatte er bei zwei Konzernbeteiligungen die Position des Geschäftsführers inne. Derzeit ist Maierhofer gerade im Begriff, einen Global Executive MBA der WU Executive Academy in Kooperation mit der University of Minnesota abzuschließen.

Mathias Maierhofer freut sich über den Karrieresprung: "Jeder berufliche Wechsel, auch unternehmensintern, stellt eine Herausforderung dar. Nun leite ich den kleinen, aber sehr feinen Mobilfunkanbieter innerhalb Telekom Austria Group. Damit habe ich einen ganz neuen Aktionsradius, durch den ich auf dem heftig umkämpften Markt in Liechtenstein viel bewegen kann. Teil der Herausforderung ist es, die erfolgreiche Unternehmensentwicklung fortzuführen."

Die Freizeit verbringt der dreifache Vater am liebsten mit seiner Familie, mit Bergsport, für den er nun nicht mehr so weit reisen muss, oder mit Theaterbesuchen.

mobilkom liechtenstein: Höchster ARPU in der Telekom Austria Group

mobilkom liechtenstein bietet Mobilfunk, mobiles Breitband sowie eine Plattform für internationale Datendienste an. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen betreute im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 6.200 Kunden und erwirtschaftete mit knapp 55 EUR/Monat den höchsten durchschnittlichen Umsatz pro Kunden (ARPU) in der gesamten Telekom Austria Group.

Über die Telekom Austria Group

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit über 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.700 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 4,45 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.

Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf Twitter http://twitter.com/TA_Group

Rückfragen & Kontakt:

Telekom Austria Group, Mag. Alexander Kleedorfer, Pressesprecher

Tel.: +43 664 66 39183

E-Mail: alexander.kleedorfer @ telekomaustria.com