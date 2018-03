Nationalrat - Gartlehner: Verwaltungsgerichtsbarkeit neu als Startpunkt weiterer Diskussionen

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Nationalratssitzung schlug SPÖ-Abgeordneter Kurt Gartlehner vor, den Beschluss der Neuerungen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit als Auftakt weiterer Diskussionen zu sehen. "Es gibt enormen Reformbedarf, das zeigt ein Blick in die Landesfinanzen", sagte Gartlehner. ****

Der Reformwille in Verwaltungsangelegenheiten sollte weiterhin genutzt werden, denn eine effektive Staatsorganisation macht Geld frei für wichtige Zukunftsinvestitionen. In der heutigen Sitzung des Nationalrats kommt ein breit unterstützter Antrag zu verfahrensrechtlichen Bestimmungen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit neu zur Abstimmung. "Das zeugt von der Reformkompetenz des Parlaments, der Bundesregierung und der Länder", so Gartlehner. (Schluss) em/mo

