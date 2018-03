ORF SPORT + mit dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 31. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 31. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Dolomitenlauf und -sprint um 20.45 Uhr, vom Herren-WM-Slalom in Bormio 2005 um 21.15 Uhr und von der Rallye-WM in Monte Carlo um 22.15 Uhr.

Das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" geht am 31. Jänner der Frage nach, wie die Zukunft der Wintersport-Wochen in Österreich aussehen kann. Michael Walchhofer demonstriert mit den Schülerinnen und Schülern der Ski-Hauptschule Schladming die Basics des Rennlaufs. Und die Schülerinnen und Schüler des BG Groß-Enzersdorf zeigen, dass man sich in allen Unterrichtsstunden "bewegen" kann.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasseschwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 30. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

