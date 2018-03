Wr. Gemeinderat - SP-Woller: Kunst Haus Wien eines der wirtschaftlichsten Museen Österreichs

"Zu zwei Dritteln aus eigenen Einnahmen finanziert"

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Kunst Haus Wien ist eines der wirtschaftlichsten und erfolreichsten Museen Wiens und Österreichs", so der Wiener SP-Kultursprecher Ernst Woller am Mittwoch im Wiener Gemeinderat: "Vom Gesamtbudget von 1,8 Millionen Euro finanziert die Stadt Wien 400.000 Euro."

"Erst vor Kurzem wurde das Museum für seine besonderen Verdienste mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnet", so Woller. Besonders positiv sei, dass das Museum einen sonst unterrepräsentierten Bereich abdecke - die Fotografie. "Immer wieder holt das Museum Ausstellungen nach Wien, die so noch nie zu sehen waren. Auch heute wird im Kunst Haus Wien wieder eine außergewöhnliche Ausstellung eröffnet, mit der der 89-jährige New Yorker Pionier der Farbfotografie, der Maler und Fotograf Saul Leiter, in einer großen Retrospektive gewürdigt wird", so Woller.

"Schon 2008 und 2009 hat das Kunst Haus Wien jeweils 300.000 Euro zur Stärkung des Eigenkapitals bekommen; dieser Beschluss wurde damals im Kulturausschuss, im Stadtsenat und im Gemeinderat gefasst und zwar einstimmig, mit den Stimmen aller Parteien, also auch mit jenen der ÖVP. Aber daran erinnerst sich die ÖVP offenbar nicht gerne", so Woller. "Auch in den Jahren danach hat das Haus finanzielle Zuwendungen in der Höhe von 150.000 Euro jährlich erhalten, die heute im Gemeinderat zu beschließende Subvention ist daher keinesfalls eine Verachtfachung der Subvention, wie uns die Kultursprecherin der ÖVP weismachen will," betonte Woller.

Friedensreich Hundertwasser war einer der bekanntesten Künstler unserer Stadt und zählt nach wie vor zu einem der bedeutendsten Vertreter des Phantastischen Realismus. Bei der Übernahme des Hauses durch die Stadt stand primär die Überlegung im Vordergrund, eine dauerhafte Präsentationsfläche zum Werk von Hundertwasser für die Stadt sicherzustellen und die Erinnerung an diesen bedeutenden Künstler hoch zu halten. "In den letzten Jahren ist vieles passiert -das Haus und der Museumsbetrieb wurden aus den von der Stadt Wien gewährten Mitteln modernisiert und attraktiviert. Das hat auch das Kontrollamt in seinem Bericht aus dem Jahr 2010 bestätigt", schloss Woller.(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at