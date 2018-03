Bayr gratuliert zwei Jubilaren aus der entwicklungspolitischen Szene

FAIRTRADE feiert das 20-jährige und LICHT FÜR DIE WELT das 25-jährige Jubiläum

Wien (OTS/SK) - Petra Bayr, Bereichssprecherin für globale Entwicklung der SPÖ, gratuliert den beiden Jubilaren am Mittwoch der entwicklungspolitischen Szene herzlich: "FAIRTRADE und LICHT FÜR DIE WELT wünsche ich zu deren runden Geburtstagen alles Gute und gratuliere von Herzen zu deren Leistung. Beide Organisationen haben sich über die letzten 20 beziehungsweise 25 Jahre einen fixen Platz in Österreich erarbeitet und sind bekannt für deren unermüdlichen Einsatz gegen Ungerechtigkeit und Armut in den so genannten Entwicklungsländern. Darüber hinaus geben beide Organisationen immer wieder wichtige Impulse für die entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung in Österreich." ****

"Über den Kauf der hochqualitativen FAIRTRADE Produkte hat jede und jeder Einzelne die Chance seine entwicklungspolitische Verantwortung wahrzunehmen", beschreibt Bayr eine Stärke von FAIRTRADE. Die Umsatzzahlen der vergangenen Jahre und vor allem deren Steigerung sprechen laut Bayr eine klare Sprache: "Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher kaufen überzeugt fair gehandelte Produkte. Das Modell von FAIRTRADE ist ein Modell für eine Zukunft mit gerechten Handelsstrukturen, weniger Armut und einer intakten Umwelt."

LICHT FÜR DIE WELT setzt sich couragiert für blinde und anders von der Gesellschaft behinderten Menschen in den so genannten Entwicklungsländern ein. Seit der Gründung führte die Organisation bereits über eine halbe Million Operationen am Grauen Star durch und ermöglichte vielen Kindern mit Behinderungen den Weg in die Rehabilitation. LICHT FÜR DIE WELT ist nicht nur "erfolgreich im Feld tätig", sondern auch "eine Stimme für die Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit innerhalb Österreichs", freut sich Bayr über die Aktivitäten der Organisation. (Schluss) sn/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493