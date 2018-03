Vyvx-Dienst von Level 3 zum 24. Mal in Folge für Super Bowl-Übertragung verwendet

(PRN) - - Level 3 nutzt Vyvx VenueNet+ zur Übertragung des Super Bowl XLVII an Zuschauer weltweit

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen anlässlich des Super Bowl XLVII am 3. Februar eine Live-Fernseh- und Videoübertragung in HD-Qualität mittels der Level 3-Technologie Vyvx VenueNet+

zur

Verfügung stellen werde.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111004/LA77008LOGO

)

Der Super Bowl ist in den USA das meistgesehene Fernsehereignis des Jahres. Im letzten Jahr haben laut Schätzungen von The Nielson Co. 166,8 Millionen Zuschauer das Ereignis in den Vereinigten Staaten vor dem Fernseher verfolgt, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung zugesehen hat. Zusätzlich wurde das Spiel auch weltweit ausgestrahlt.

In diesem Jahr findet der Super Bowl im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans statt, der direkt mit dem hochmodernen Glasfaser-Netzwerk von Level 3 verbunden sein wird, was die TV-Übertragung der Veranstaltung ermöglicht. Insgesamt werden mehr als 3.500 Stunden an Videoinhalten erworben, kodiert und als Teil der Super Bowl-Berichterstattung über die Vyvx VenueNet+-Plattform von Level 3 transportiert.

"Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die NFL dank der zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Übertragungstechnologie von Level 3 den Footballfans weltweit nahtlos hervorragende Dienstleistungen rund um den Super Bowl", erklärte der Vice President für das Mediengeschäft der NFL, Glenn Adamo. "Der Super Bowl ist eines der meistgesehenen Ereignisse der Welt, weshalb das Angebot eines außerordentlichen Fernseherlebnisses von größter Bedeutung ist. Der Vyvx VenueNet+-Dienst von Level 3 bietet uns die hohe Qualität, die wir benötigen, um eine erfolgreiche Übertragung sicherzustellen."

Neben der Übertragung des Spiels wird Level 3 auch die Berichterstattung vor und nach dem Spiel zur weltweiten Übertragung an die NFL Operations Centers in Mt. Laurel, New Jersey, aus Culver City, Kalifornien, und die Steuerungszentren des NFL Network in Atlanta sowie an andere Sendenetzwerke und Satellitenübertragungs-Websites liefern.

"Keine andere Veranstaltung in den USA erreicht so hohe Zuschauerzahlen wie der Super Bowl, und Level 3 ist stolz darauf, das Spiel zum 24. Mal in Folge zu übertragen", erklärte Mark Taylor, Vice President für Medien und IP-Dienste bei Level 3. "Wir sind uns der Bedeutung eines nahtlosen Fernseherlebnisses bewusst. Deshalb sind wir bei der Planung und Vorbereitung jedes Details unseres Angebots so diszipliniert. Wir wollen weiterhin die bestmögliche Übertragung gewährleisten."

Die Vyvx VenueNet+-Technologie von Level 3 ist dafür konzipiert, unvergleichliche digitale HD- und SD-Videodienste mit zusätzlicher HD- und SD-Verschlüsselung, Hochgeschwindigkeitsinternet und Telefonie anzubieten. Die Vyvx-Technologie wird für alle 31 NFL-Footballspiele überall in den Vereinigten Staaten verwendet.

Der Super Bowl XLVII wird am 3. Februar übertragen. Weitere Informationen zu den Vyvx-Lösungen von Level 3 finden Sie auf www.level3.com/en/products-and-services/video/vyvx.



