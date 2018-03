Industrie: Wettbewerbsfähige Energieversorgung unabdingbar für Industriestandort

IV-GS Neumayer: Energie wesentlicher Faktor im internationalen Standortwettbewerb um Ansiedlung und Erhalt von Betrieben und Arbeitsplätzen

Wien (OTS/PdI) - "Wenn die Arbeiterkammer behauptet, die Industrie profitiere von billigen Energiepreisen, dann verkennt sie die Realitäten. Für die Industrie sind nicht nur die absoluten Energiepreise, sondern vor allem auch die Preisdifferenz zu ihren Mitbewerbern ausschlaggebend", erklärte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer anlässlich der heutigen Pressekonferenz der Arbeiterkammer (AK) "Energie darf nicht zum Luxusgut werden".

Die energieintensive Industrie in Österreich beschäftigt rund 160.000 Personen und investiert 2,2 Mrd. Euro pro Jahr in den Standort Österreich. Die Industrie befinde sich heute in einem beinharten Standortwettbewerb um die Ansiedlung von Betrieben und Arbeitsplätzen zwischen EU, USA und Asien. Um weiter auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig sein zu können, sei für die heimischen Unternehmen daher eine leistbare und gut funktionierende Energieversorgung unabdingbar. "Österreichs Industrie schafft Arbeitsplätze und Wohlstand. Wenn wir wollen, dass dies so bleibt, dürfen österreichische Unternehmen nicht zusätzlich mit Kosten belastet werden. Dadurch erreichen wir lediglich eine Abwanderung in andere, kostengünstigere Standorte, wo obendrein mit niedrigeren Umweltstandards produziert wird", so Neumayer.

Österreichische Unternehmen seien im internationalen Vergleich bereits überdurchschnittlich belastet. So lag der Strompreis im Jahr 2010 um 21 Prozent über jenem der USA und 197 Prozent über jenem Chinas, während die Industriepreise für Gas in den USA mittlerweile bei einem Drittel liegen. "Die nationalen Sonderlasten in Österreich steigen konstant an, diese Zusatzkosten müssen bei den Wettbewerbern in anderen Ländern teilweise gar nicht oder nicht in dieser Höhe erbracht werden. Zusätzlich haben Österreichs Unternehmen in den letzten Jahren Milliarden in energiesparende und emissionsmindernde Produktionstechniken investiert und gehören somit zu den energieeffizientesten Industrien der Welt", so Neumayer. "Unsere Unternehmen können nur weiter investieren, wenn die Energiepreise bezahlbar bleiben. Dazu müssen die Nachteile für die heimischen Produktionsstandorte im internationalen Wettbewerb ausgeglichen werden", forderte der IV-Generalsekretär.

