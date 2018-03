Tanja Wehsely (SP) und Monika Vana (Grüne) begrüßen Qualifikationsplan Wien 2020

Wien (OTS/SPW-K) - Die beiden Landtagsabgeordneten Tanja Wehsely (SP) und Monika Vana (Grüne) unterstreichen die maßgebliche Bedeutung des am Mittwoch von Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner präsentierten Qualifikationsplans Wien 2020. Der Qualifikationsplan Wien 2020 ist eine Initiative der Wiener Vizebürgermeisterin. Er ist eine gemeinsame Strategie aller relevanten arbeitsmarktpolitischen VerantwortungsträgerInnen, um den Anteil an Personen, die nicht mehr als die Pflichtschule abgeschlossen haben, bis 2020 merkbar zu reduzieren.

Breites Bündnis für mehr Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt und Sicherung des Fachkräftebedarfs

Wehsely und Vana unisono: "Dieser von einem breiten Committment getragene Masterplan mit einem ganzen Bündel an konkreten Maßnahmen von Schule und Berufsausbildung bis zur beruflichen Erwachsenenbildung und der Sensibilisierung möglichst vieler WienerInnen für den Wert von Aus- und Weiterbildung, setzt Maßstäbe für den Arbeitsmarkt von morgen. Der Qualifikationsplan Wien 2020 leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfes und damit unseres Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes. Gleichzeitig bringt er definitiv mehr Chancengerechtigkeit für die Wiener ArbeitnehmerInnen, in dem er sie fit macht für die Herausforderungen und Anforderungen der Zukunft." Es sei daher ein zentrales Kriterium im Rahmen des Qualifikationsplanes Wien 2020, die Unterstützung zum Nachholen von Bildungsabschlüssen zu jenen WienerInnen zu bringen, die sie brauchen, sind sich Wehsely und Vana einig.

Als besonderen Schwerpunkt bezeichnet die SP-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des waff Tanja Wehsely, den Stellenwert einer fundierten und handfesten Berufsausbildung. Sie sei, so Wehsely, der Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn mit einem Existenz sichernden Einkommen: "Deswegen halten wir ohne wenn und aber an der Wiener Ausbildungsgarantie fest. Ihre Weiterentwicklung ist fixer Bestandteil des Qualifikationsplans Wien 2020. Darauf können die jungen WienerInnen vertrauen. Denn in die Jugend investieren, heißt Zukunft sichern!"

Landtagsabgeordnete und Vorstandsmitglied des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), Monika Vana betont, dass der Qualifikationsplan Wien 2020 auch ein großer Schritt in Richtung Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sei: "Gerade weniger gut ausgebildete Frauen haben es am Arbeitsmarkt besonders schwer. Durch die Doppelbelastung von Job und Familie bleiben gerade sie bei der Weiter- und Höherqualifikation vielfach auf der Strecke. Mit Hilfe des Qualifikationsplans Wien soll vor allem auch ihnen das Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen durch punktgenaue Unterstützungsangebote ermöglicht werden."

Der Wiener Qualifikationsplan steht im Kontext des europaweiten Kampfes gegen die Jugendarbeitslosigkeit und trägt zur Krisenbewältigung bei. Er löst nicht alle Arbeitsmarktprobleme, bietet aber eine langfristige Strategie für ein spezifisches Problem, nämlich die hohe Zahl gering qualifizierter Personen am Wiener Arbeitsmarkt zu senken.

Wehsely und Vana zeigen sich abschließend davon überzeugt, dass der Qualifikationsplan Wien 2020 die zentrale Grundlage für eine wirtschaftlich erfolgreiche und sozial gerechte zukünftige Entwicklung Wiens sei, von der alle hier lebenden und arbeitenden Menschen profitieren. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at



Die Grünen Wien Rathausklub,

Pressereferat

Mag.a Katja Svejkovsky

Tel.: 01/ 4000/ 81814

Handy: 0664/221 72 62

E-Mail: katja.svejkovsky @ gruene.at