Wirtschaftsbund NÖ präsentiert neue Landtagswahlkampagne

Wirtschaftsbund-Ziele für 3. März 2013: Mit "NÖWENkraft" Vorzugsstimmen für die Wirtschaft und somit mindestens vier Mandate erkämpfen.

St. Pölten (OTS) - Der Wirtschaftsbund Niederösterreich (VP) präsentierte in Tulln seine neue Kampagne für die Landtagswahl am 3. März 2013. "Wir wollen die bestehenden vier Landtags- und unser Bundesrats-Mandat auf jeden Fall halten", kündigt Wirtschaftsbund-Landesgruppen-Obfrau BR KommR Sonja Zwazl an. "Ziel ist, die Vorzugsstimmen für die Wirtschaft noch weiter auszubauen." 61 Kandidaten und Kandidatinnen treten für den Wirtschaftsbund in den 21 Bezirken an, drei zusätzliche Kandidaten und Landesrätin Dr. Petra Bohuslav auf der Landesliste. 22 Kandidaten des Wirtschaftsbundes sind Frauen: "Wir legen ein besonderes Augenmerk auf unsere Kandidatinnen", erklärt Wirtschaftsbund-Direktor Mag. Harald Servus. "Denn auch die Zahl der Unternehmerinnen nimmt stetig zu."

Die Gunst der Wählerschaft will der Wirtschaftsbund mit einer Kampagne rund um eine neue Wort-Bild-Marke gewinnen: Den NÖWEN. "Der NÖWE steht für die Werte des Wirtschaftsbundes und die Werte der niederösterreichischen Wirtschaft. Er steht für den NÖWENmut, Dinge anzupacken und die NÖWENkraft diese dann auch umzusetzen", so Landesgruppen-Obfrau Sonja Zwazl.

Hinter der Kampagne stehen auch eindeutige Forderungen des Wirtschaftsbundes:

Für Effizienz und Fairness: Der Wirtschaftsbund fordert eine schlanke Verwaltung und eine faire Vollziehung auf Augenhöhe. Eine optimale Verwaltung muss die Wirtschaft unterstützen, nicht sie behindern und bremsen. Fairness ist beispielsweise auch gefragt, wenn es um das tägliche Unternehmertum geht: "So muss es etwa auch für betrieblich genutzte PKW die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs geben", so Landesgruppen-Obfrau Sonja Zwazl. "Denn es ist ökologisch und ökonomisch sinnlos, wenn EPU oder kleine Unternehmen große "Fiskal-LKW" kaufen müssen, um den Vorsteuerabzug nutzen zu können -obwohl ein kleineres Auto für ihre Firma genügen würde."

Für Arbeit und Bildung: Der Wirtschaftsbund fordert ein freies, gerechtes und leistungsfähiges Bildungssystem, das Talente frühzeitig entdeckt und Begabungen zielsicher fördert. "Mit dem Niederösterreichischen Begabungskompass, der gemeinsam von der Wirtschaftskammer und dem Land Niederösterreich initiiert wurde, haben wir einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Denn die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen", erklärt Sonja Zwazl weiter.

Für eine Modernisierung des Arbeitsrechts: Die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter/innen gehört zu den teuersten und unwägbarsten Investitionen in der unternehmerischen Praxis. Der Wirtschaftsbund setzt sich für eine Modernisierung und Entrümpelung des gesamten Arbeitsrechts ein. Das stimuliert zusätzliche Beschäftigung und ist damit eine Win-Win-Win-Situation für Unternehmer/innen, für Arbeitnehmer/innen und für den Staat. "Außerdem brauchen wir zur Stimulierung der Wirtschaft noch weitere Schritte wie eine Investitionszuwachsprämie oder einen Handwerkerbonus. Denn wer den Wirtschaftsmotor pflegt, der fährt einfach besser", so Zwazl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Kathrin Dirlinger



Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Wirtschaftsbund Niederösterreich

A - 3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4

T: 02742/9020-361

F: 02742/9020-350

E: dirlinger @ wbnoe.at

H: www.wirtschaftsbund-noe.at

FB: www.facebook.com/wirtschaftsbund