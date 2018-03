FP-Jung: Qualifikationsplan Wien 2020 - SPÖ-Fuhrwerken rächt sich

Wien (OTS) - Die SPÖ stellt seit fast 70 Jahren den Wiener Bürgermeister und steht nach "EU-Beitritt ohne Wenn und Aber", Massenzuwanderung und desaströser Integrationspolitik vor einem Scherbenhaufen, macht FPÖ-Gemeinderat Mag. Wolfgang Jung in der Debatte um den "Qualifikationsplan Wien 2020" aufmerksam. Rekordschulden, Rekordarmut, Rekordarbeitslosigkeit und leider auch Rekordkriminalität haben in Verbund mit einer beispiellosen Gebührenlawine, Postenschacher, Bauskandalen am laufenden Band und einer festgeschriebenen Bildungsmisere zu verheerenden Zuständen etwa auch am Arbeitsmarkt geführt.

Mit dem "Qualifikationsplan Wien 2020" legt die Wiener SPÖ ein umfassendes Geständnis über Fehler und Versäumnisse ab. Ob den Worten diesmal aber auch Taten folgen, ist jedoch zu bezweifeln. Die FPÖ-Forderung "Deutsch vor Schule", vor gar nicht allzu langer Zeit von SPÖ und Grünen noch verteufelt, ist zwar mittlerweile politisches Allgemeingut geworden, hat bislang aber noch keine konkreten Schritte nach sich gezogen. Vorschulklassen für Kinder, die über rudimentäre oder gar keine Deutschkenntnisse verfügen, werden in Sonntagreden angekündigt, finden in der Realität jedoch nicht statt, kritisiert Jung das gefährliche Spiel der SPÖ mit der Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. (Schluss)otni

