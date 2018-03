Nationalrat - Wittmann: Verwaltungsgerichtsbarkeit wird erheblich verbessert

Wien (OTS/SK) - Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf werden die verfahrensrechtlichen Bestimmungen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit neu geschaffen. Das betonte der SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann heute, Mittwoch, im Rahmen der Debatte zum Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2012 im Nationalrat. Es gilt das Verfahrensrecht für alle Verwaltungsgerichte auf Landes- und Bundesebene zu regeln. Mit dem Entschluss eine Landesverwaltungsgerichtsbarkeit und ein Bundesverwaltungsgericht auf Verfassungsebene einzuführen, haben sich mehreren Änderungen ergeben. "Die besondere Herausforderung dabei ist die Umstellung", betonte Wittmann. Hier müssen Übergangsregeln geschaffen werden, die für den Rechtsuchenden kaum spürbar sind und schlussendlich zu einer Verbesserung führen. ****

Damit die Landesverwaltungsgerichtsbarkeit und das Bundesverwaltungsgericht ihre Arbeit letztendlich aufnehmen können, müssen noch konkrete organisations- und verfahrensrechtliche Bestimmungen sowie Überleitungsregelungen beschlossen werden. "Die Umsetzung der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit kann aber zum festgelegten Zeitpunkt stattfinden", zeigte sich Wittmann erfreut. "Somit ist in absehbarer Zeit eine noch raschere Entscheidung bei Verfahren möglich, ein hohes Niveau an Rechtsstaatlichkeit garantiert, eine verbesserte Transparenz und geringe Kosten für die beteiligten Bürgerinnen und Bürger erreicht", so Wittmann, der sich in diesem Zusammenhang für die gute Zusammenarbeit bei allen beteiligten Personen und den Parlamentsfraktionen bedankte. (Schluss) mis/sn

