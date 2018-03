Gerstl: Großer Schritt in Richtung Rechtsschutz und Bürgerfreundlichkeit

ÖVP-Verfassungssprecher erfreut über Fünf-Parteien-Einigung im Rahmen der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die größte Verwaltungsreform seit 1925 sorgt für mehr Rechtsschutz und Bürgerfreundlichkeit. Es war uns in dieser breiten und wichtigen Materie wichtig, eine möglichst große politische Übereinstimmung zu erreichen, und das ist uns mit dem vorliegenden Regierungsvorschlag auch gelungen, freut sich ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wolfgang Gerstl und dankte im Rahmen seines Debattenbeitrags im Plenum des Nationalrates heute, Mittwoch, den Verfassungssprechern aller Parlamentsparteien "für die konstruktive gemeinsame Arbeit, mit der wir die Probleme, Sorgen und Wünsche der Beteiligten ernst genommen haben."

Damit könne man nun in Sachen Rechtsschutz und Bürgerfreundlichkeit in Österreich einen weiteren großen Schritt nach vorne machen, ergänzte Gerstl. Damit das gesamte Paket mit 1.1.2014 in Kraft treten kann, müssen noch etwas über 100 Materiengesetze entsprechend angepasst werden - "wir werden das in diesem ersten Halbjahr zusammenbringen", ist der ÖVP-Verfassungssprecher überzeugt. "Wir haben einen ambitionierten Zeitplan. Die budgetären Voraussetzungen sind geschaffen."

In diesem Zusammenhang betonte Gerstl die Kostengünstigkeit der Verfahren, die Verfahrenskonzentration und -beschleunigung. "Die Bürger sollen leichter und besser zu ihrem Recht kommen. Das ist beispielgebend für die Zukunft." Abschließend betonte der ÖVP-Verfassungssprecher, klar und konzentriert an der Umsetzung des Fünf-Parteien-Antrages für die Einsetzung einer Gesetzesbeschwerde weiterzuarbeiten.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at