Katholische Jugend Österreich feiert mit FAIRTRADE

Wien (OTS) - Die Katholische Jugend Österreich (KJÖ) gratuliert als Gründungs- und Vorstandsmitglied ganz herzlich zum 20-jährigen Bestehen von FAIRTRADE Österreich. Seit dessen Bestehen fördert unterstützt die KJÖ bis heute fairen Handel mit Ländern des Südens und kritischen Konsum in Österreich: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir als katholische Jugendorganisation den erfolgreichen Weg, den diese Gütesiegelinitiative seit 1993 in Österreich gegangen ist, mitgestalten konnten und können." So KJÖ-Vorsitzende Noemi Müller.

Fairer Handel als wichtiges Anliegen der Katholischen Jugend

Dass fairer Handel mit Ländern des Südens der KJÖ ein wichtiges Anliegen ist, zeigt sie in deren Projekt "Faire KJ". Ziel dieses österreichweiten Projekts ist es, das eigene Arbeiten von hauptamtlichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen nach Kriterien für Fairness und Nachhaltigkeit auszurichten. Der Konsum von FAIRTRADE-Produkten bei allen Veranstaltungen, im Büro, bei Sitzungen und die Bildungsarbeit zum Thema Fairer Handel stellen zwei der wichtigsten Eckpfeiler der "Fairen KJ" dar.

Noemi Müller erklärt die Motivation hinter diesem Projekt: "Ganz im Sinne von Practice what you preach wollen wir Jugendlichen nicht nur das Thema der Gerechtigkeit im globalen Handel näher bringen, sondern wir wollen als größte kirchliche Jugendorganisation Vorbild sein und unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung und den Menschen in aller Welt ernst nehmen."

FAIRTRADE kann erst der Anfang sein

FAIRTRADE Österreich, eine gemeinnützige Organisation, die das FAIRTRADE-Gütesiegel an lizenzierte Unternehmen und Betriebe in Österreich vergibt, leistet einen wichtigen Beitrag, den globalen Handel gerechter zu gestalten. Durch stabile Weltmarktpreise für FAIRTRADE-Produkte und die Förderung von kooperativen Arbeitsformen in Ländern des Südens kann die Lebensqualität in kleinbäuerlichen Familien nachhaltig verbessert werden.

Das Ziel muss jedoch sein, dass fairer Handel nicht Ausnahme, sondern globaler Handel immer ein gerechter Austausch zwischen ProduzentInnen, HändlerInnen und KonsumentInnen ist und ein gutes Leben für alle ermöglicht. Es reicht nicht aus, dass Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung darin erfüllt sehen, FAIRTRADE-Produkte anzubieten.

Deshalb fordert Katholische Jugend, dass Produktions- und Arbeitsbedingungen von Unternehmen in Österreich und im Ausland transparent gemacht und fair gestaltet werden. Sozial- und Umweltstandards müssen in allen Bereichen des Arbeitens eingehalten und Gütesiegel wie FAIRTRADE dürfen Unternehmen nicht als Feigenblatt dienen.

Unsere Verantwortung als KonsumentInnen

Ein respektvoller Umgang mit ProduzentInnen, ArbeiterInnen und der Schöpfung von Seiten der Unternehmen einzufordern ist Aufgabe unserer politischen VertreterInnen, aber auch von uns als KonsumentInnen. "Besonders große Organisationen wie die Katholische Jugend können durch ihre Konsumentscheidungen fairen Handel fördern und ihre Zielgruppen dafür sensibilisieren. Daher hoffen wir, dass andere Organisationen, besonders im kirchlichen Bereich, dem Beispiel der Fairen KJ folgen und ihr eigenes Arbeiten und Konsumieren fair gestalten", betont Müller abschließend.

Mehr Informationen zum Projekt Faire KJ unter:

http://katholische-jugend.at/faire-kj/

