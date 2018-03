VP-Stiftner ad Berger-Krotsch: Schluss mit dem Bürgerpflanz

Wien (OTS) - "Es stimmt einfach nicht, dass die Menschen bei der Anrainerbefragung die Zukunft der Mariahilfer Straße mitgestalten können. Hören sie auf, den Leuten Sand in die Augen zu streuen, ihre Glaubwürdigkeit ist mittlerweile unter dem Nullpunkt", so der Verkehrssprecher der ÖVP Wien Roman Stiftner in Reaktion auf SP-Gemeinderätin Berger-Krotsch.

Stiftner "Es ist mir völlig unverständlich, warum die SPÖ die Grünen in dieser so zentralen Frage gewähren lässt. In Neubau hat es mit SP-Unterstützung ein Votum gegen die grünen Pläne und für Mitbestimmung im gesamten Bezirk gegeben, warum wird das ignoriert? Eine Mini-Befragung in vier (!) Straßen über die Querungsmöglichkeit ist nicht die direkte Demokratie, die die Menschen in dieser Stadt erwarten und verdienen. Seit Wochen werden wir von verärgerten Bürgern auf der Straße sowie via Telefon und Mail gebeten, in dieser Sache nicht locker zu lassen. Sind die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Sozialdemokratie in Wien komplett egal?"

"Hören sie daher auf, die Bürger zu pflanzen und lassen sie eine echte Bürgerbefragung mit einer klaren Ja-Nein Entscheidung zur Fußgängerzone Mariahilfer Straße zu", so Stiftner abschließend.

