BZÖ-Scheibner kritisiert "exorbitante Erhöhung" der Verwaltungsstrafen

Wien (OTS) - BZÖ-Klubobmannstellvertreter Abg. Herbert Scheibner kritisierte heute im Zuge der Debatte über das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2012 die "exorbitante Erhöhung" der Verwaltungsstrafen, die mit diesem Gesetz auch beschlossen wird. "Es kann nicht sein, dass das neue Modell um bis zu 30 Prozent mehr kostet, als das bisherige System. Überdies ist es unverständlich, dass die Regierung in diesem Gesetzespaket die Verwaltungsstrafen verändert", so Scheibner weiter.

"Die Strafrahmen haben SPÖ und ÖVP schon einmal erhöht. Und auch jetzt wird das so kommen - wir sind doch gelernte Österreicher, Herr Staatsekretär. Wenn nun ein Organmandat nicht mehr 36 Euro kostet, sondern 90 Euro, dann werden auch sicher diese verlangt werden. Wenn nun für eine Anonymverfügung künftig eine Strafgrenze von 365 Euro gilt, dann wird das auch in Zukunft auch verlangt werden. Auch die Strafverfügungen wurden auf 600 Euro hinaufgesetzt", so Scheibner in Richtung Ostermayer, der dieses Vorhaben in Abrede stellte.

"Das BZÖ sagt dazu nur "Genug gezahlt". Jeder Rahmen, der angegeben wird, wird auch ausgeschöpft und es wird in diesem Fall zu einer Belastung für die Autofahrer kommen. Deshalb wird das BZÖ das Gesamtpaket dieses Gesetzes ablehnen, denn eine Belastung für den Autofahrer lehnen wir ab".

