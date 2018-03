ORF-"matinee" am Sonntag über Prokofjew, Schostakowitsch und Mitterer

Außerdem: Gottesdienst aus dem Stift Heiligenkreuz und "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Einen reichhaltigen Sonntagvormittag bietet die "matinee" am 3. Februar 2013 ab 9.05 Uhr in ORF 2: Peter Schneeberger lädt zu einer Sendung, die einen weiten inhaltlichen Bogen spannt, von der russischen Metropole Moskau und ihrer Kultur bis zur schneebedeckten Heimat des Tiroler Dichters und Schriftstellers Felix Mitterer, der am 6. Februar seinen 65. Geburtstag feiert. Im Anschluss an eine Ausgabe der "Musikalischen Reisen", die sich auf die Spuren von Prokofjew und Schostakowitsch begibt, bringt ORF 2 um 9.30 Uhr einen katholischen Gottesdienst, der live aus der Stiftskirche Heiligenkreuz übertragen wird. "Anders gesagt: Ein Portrait für Felix Mitterer" - eine Produktion des ORF Tirol, gestaltet von Martin Sailer - ist dann um 10.15 Uhr zu sehen. Zum Abschluss der "matinee" am Sonntag stehen um 10.40 Uhr die wöchentlichen "Kulturtipps" auf dem Programm.

"Musikalische Reisen: Auf den Spuren von Prokofjew und Schostakowitsch in Moskau" (9.05 Uhr)

Von Iwan dem Schrecklichen bis in die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs spannt Moderator Simon Callow diesmal den Bogen bei seinen Betrachtungen über Moskau, die bevölkerungsreichste Hauptstadt Europas. Mehr als 600 Kirchen im Stadtgebiet untermauern ihren erneuten Anspruch als Zentrum des russisch-orthodoxen Glaubens. Der Kreml hat über die Jahrhunderte und über alle politischen Veränderungen hinweg seine Bedeutung als Machtzentrale nie verloren. Im 20. Jahrhundert gehörten Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch zu jenen Komponisten, die unter den Auswirkungen der politischen Macht besonders zu leiden hatten. Doch ihre Liebe zu Russland und seiner Kultur machte es beiden Musikern unmöglich, sich von ihrem Land abzuwenden. Sowohl Prokofjew als auch Schostakowitsch zahlten dafür einen hohen Preis.

Schostakowitsch war von Musik angetrieben, sie bestimmte sein ganzes Leben. Er durchschaute die politische Situation, in der er sich befand, und versuchte behutsam und klug eine Trennlinie zwischen seiner künstlerischen Integrität und den Lebensumständen unter Stalins wachsamem Auge zu ziehen. Trotzdem wurden die Motive für sein Bleiben seit seinem Tod immer wieder hinterfragt.

Prokofjew hat unter Stalin zweifellos am meisten gelitten. Er dachte, dass ihn seine internationale Reputation und seine Popularität zu Hause bis zu einem gewissen Grad beschützen würden. Das Gegenteil war der Fall und Prokofjew über seine Zensur schockiert. Die Anklage von 1948 zerbrach ihn und künstlerisch erholte er sich davon nie wieder. Prokofjew war vor seinem Tod viele Jahre krank und dabei ging die scharfe Brillanz seiner bemerkenswerten frühen Stücke verloren. Er starb 1953. Eine schreckliche Ironie wollte es, dass seine Todesstunde fast mit jener Josef Stalins, der ihm sein Leben so erschwert hatte, zusammenfiel. Prokofjews Tod blieb deshalb fast unbemerkt. Aber die Geschichte wird sich immer seiner außerordentlichen Meisterwerke erinnern.

Buch und Regie: Peter Beveridge.

"Anders gesagt: Ein Portrait für Felix Mitterer" (10.15 Uhr)

Jedes seiner Stücke, Hörspiele und Drehbücher hat Felix Mitterer dem Leben entnommen. Aber nie hat er es nur eins zu eins kopiert, sondern eben immer anders gesagt: Aus seiner tiefen Kenntnis des Menschen heraus, nach langwierigen Recherchen, erzählt er in seiner sehr direkten, berührenden Sprache, was ihn zu einem der meistgespielten deutschsprachigen Autoren machte.

Die Notwendigkeit des Schreibens hat Mitterer, der am 6. Februar 2013 65 Jahre alt wird, schon im Volksschulalter erfasst und seither nicht mehr losgelassen. 1977 debütierte er als Dramatiker und Darsteller mit seinem Erstling "Kein Platz für Idioten". Als Mitbegründer der Tiroler Volksschauspiele, die viele seiner Stücke uraufführten (u. a. "Stigma", "Drachendurst", "Abraham" "Sibirien", "Mein Ungeheuer", "Die Beichte"), ist er zu einem der meistgespielten Dramatiker im deutschsprachigen Raum geworden. Mit seiner Serie "Die Piefke-Saga" und zahlreichen "Tatort"-Folgen hat er die österreichische Fernsehgeschichte wesentlich mitgeschrieben.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Im Mittelpunkt steht diese Woche die Uraufführung von Franz Wittenbrinks Stück "Forever Young" im Theater in der Josefstadt, weiters die Ausstellung "Einfach göttlich" im Schlossmuseum Linz, die sich mit der Mythologie vom antiken Rom bis heute befasst, sowie die junge schwedische Songwriterin Big Fox, die in Graz und Wien gastieren wird.

