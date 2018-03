Grüne Wien/Maresch: Mariahilfer Straße Neu wird Leuchtturmprojekt für Wien

Wien (OTS) - "Die Mariahilfer Straße Neu wird ein Leuchtturmprojekt der rot-grünen Stadtregierung in Wien", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, anlässlich der heutigen aktuellen Stunde in Wiener Gemeinderat. Über 100.000 FußgängerInnen, rund 5.000 RadfahrerInnen und 15.000 Autos frequentieren täglich die Mariahilfer Straße. "Die jetzige Mariahilferstraße ist geprägt von Platzmangel, Stau, Lärm und zugestellten Gehsteigen, die auf manchen Abschnitten de facto oft nur zwei Meter breit sind. Wir brauchen mehr Platz für die Menschen, für den Lieferverkehr und für die Möglichkeit, sich ohne Konsumzwang auf der Mariahilfer Straße aufhalten zu können", betont Maresch.

"Gemeinsam mit über 1.800 AnrainerInnen, ArbeitnehmerInnen, KundInnen und Wirtschaftstreibenden wurde der jetzige Planungsvorschlag für die "Mariahilfer Straße Neu" erarbeitet", ergänzt die Sprecherin für BürgerInnenbeteiligung der Grünen Wien, Jennifer Kickert. Das jetzige 3-Zonen-Konzept umfasst zwei verkehrsberuhigte Zonen und eine FußgängerInnenzone, Schanigärten und Ladezonen. Die Busse 2A und 13A sollen weiterhin ungehindert fahren dürfen, ebenso der Nachtbus. Auch Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer wurden in Gesprächen miteingebunden.

"Jetzt geht es darum, die Querungsmöglichkeiten Schottenfeldgasse/Webgasse sowie Otto-Bauer-Gasse/Zieglergasse gemeinsam mit den BürgerInnen zu gestalten. Die dortigen AnrainerInnen und ansässigen Wirtschaftstreibenden werden befragt, ob diese Gassen befahren werden sollen, oder nicht", so Maresch und Kickert. Der genaue Kreis der Befragten wurde auch gemeinsam mit den Bezirken Neubau und Mariahilf erarbeitet. "Wir sind zuversichtlich, dass nach der Befragung der betroffenen AnrainerInnen das Projekt Mariahilfer Straße Neu zu einem Vorzeigeprojekt für Wien wird", so Maresch und Kickert abschließend.

