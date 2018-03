33. Wiener Gemeinderat (3)

Aktuelle Stunde zum Thema: "Rot-grüne Bürgerbeteiligungs-Farce - am Beispiel Neugestaltung Mariahilfer Straße"

Wien (OTS) - GR Dkfm. Dr. Komm.Rat Fritz Aichinger (ÖVP) zeigte sich mit der derzeitigen Situation hinsichtlich der Bürgerbeteiligung zum Thema Umgestaltung der Mariahilfer Straße nicht zufrieden. Er sei der Ansicht, dass die Betroffenen, ob UnternehmerInnen, BewohnerInnen oder MitarbeiterInnen in den Geschäften in den Befragungsprozess mit einbezogen werden sollten. Die wichtigste Frage, ob man überhaupt eine Änderung der derzeitigen Situation wolle, werde nicht gestellt.

GRin Dr. Jennifer Kickert vermutete, die ÖVP sei von Anbeginn an gegen jegliche Umgestaltungsidee gewesen. Dabei sei der Bürgerbeteiligungsprozess in Sachen Umgestaltung der Mariahilfer Straße bereits seit über eineinhalb Jahren am Laufen. So seien zum Beispiel Workshops mit KundInnen der Geschäfte in der Mariahilfer Straße, den BewohnerInnen und auch den UnternehmerInnen durchgeführt worden. Bei der Ideensuche ging es hauptsächlich um die Beantwortung der Frage, wie eine Umgestaltung der Mariahilfer Straße aussehen könne. Abschließend betonte sie, es habe auch Studien über den Liefer- und Anrainerverkehr gegeben.

GR Anton Mahdalik (FPÖ) kritisierte, warum nicht die Grundsatzfrage gestellt werde, ob man sich eine Änderung in der Mariahilfer Straße überhaupt wünsche. Stattdessen würden die BewohnerInnen lediglich zu den Querungen in der Mariahilfer Straße befragt. Die FPÖ habe zur Mariahilfer Straße ebenfalls eine Befragung durchführen lassen, so zum Beispiel, ob die untere Mariahilfer Straße ausreichend beleuchtet oder die derzeit geltenden Beladungszeiten ausreichend seien. Alle Ergebnisse der Befragung würden kommenden Freitag bekannt gegeben, so Mahdalik.

GRin Mag.a Nicole Berger- Krotsch (SPÖ) erklärte, die Bedeutung der Mariahilfer Straße habe vor allem in den letzten zehn Jahren zugenommen, sie sei zu einem impulsiven Blickpunkt für die vielen BesucherInnen der Mariahilfer Straße geworden. Allein diese Entwicklung zeige, dass das derzeitige Bild der Mariahilfer Straße nicht mehr den Bedürfnissen und Anforderungen der Menschen entspreche. Die Ideenfindung aller möglichen Beteiligten sei sehr engagiert gewesen und habe ergeben, die Mariahilfer Straße vorrangig für FußgängerInnen zugänglich zu machen. So könne ein attraktiver Boulevard mit zusätzlichen freien Räumen, die zum längeren verweilen einladen würden, entstehen.

GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebunden) unterstellte der Wiener Stadtregierung, nur jene Fragen der Wiener Bevölkerung zu stellen, "die nicht weh tum". An einer echten Bürgereinbindung ist man von Seiten der Regierung nicht interessiert. Gerade die Mariahilfer Straße habe eine überregionale Bedeutung, sodass es unzulässig sei, nur Bewohner der Bezirke über Veränderungen der Mariahilfer Straße zu befragen. Auch er bezeichnete die von der Rot-Grünen Regierung betriebene BürgerInnenbeteiligung als Farce.

GR DI Roman Stiftner (ÖVP) stellte sich die Frage, warum man es den Grünen überlasse, die Mariahilfer Straße "als Spielball zu benutzen". Bisher habe man bezüglich einer Ideensammlung für die Umgestaltung der Mariahilfer Straße zwei Jahre lang "herumgemurkst". Auch zwischen den beiden betroffenen Bezirken herrsche kein Konsens. Die drohenden Veränderungen in der Mariahilfer Straße würden seiner Ansicht nach Parkplätze kosten. Den Verlust dieser Parkplätze könne man nicht einfach ignorieren.

GR Mag. Rüdiger Maresch (Grüne) begründete nochmals die Notwendigkeit, die Mariahilfer Straße zugunsten der FußgängerInnen umzugestalten. Zählungen hätten ergeben, dass täglich zwischen 70.000 und 100.000 FußgängerInnen, 4000 RadfahrerInnen und bis zu 12.000 Autos die Mariahilfer Straße frequentierten. Trotz Verkehrsberuhigung würden künftig trotzdem die Linien 2A und 13A verkehren. Des weiteren würden schon längere Zeit Gespräche mit der Wirtschaftskammer geführt, beispielsweise über Ausnahmeregelungen für das Abstellen von Fahrzeugen für den Wirtschaftsverkehr. Gearbeitet werde auch an einem Schanigartenkonzept. Ginge es nach dem Willen der ÖVP bliebe in der Mariahilfer Straße "alles beim Alten".

GR Ing. Bernhard Rösch (FPÖ) sagte, hinsichtlich der Umgestaltungsidee der Mariahilfer Straße existiere ein Antrag des 7. Bezirkes, der nur von den Grünen nicht unterfertigt worden sei. Dieser beinhalte, über die Vorgangsweise zur Umgestaltung mitreden zu können. Er verwies ferner darauf, dass die Mariahilfer Straße erst vor wenigen Jahren um sehr viel Geld umgebaut worden sei.

GR Karlheinz Hora (SPÖ) ging in seiner Wortmeldung kurz auf die Geschichte der Mariahilfer Straße ein, die einmal Kremser Straße geheißen hatte. Seit 1862 heiße sie tatsächlich Mariahilfer Straße. Er erinnerte an 1993, als zum letzten Mal die Straßenbahn in der Mariahilfer Straße verkehrte. Auch er sei der Ansicht, dass sich die Mariahilfer Straße wesentlich verändert habe und sich den derzeitigen Gegebenheiten anzupassen habe. Vor Weihnachten werde diese schon seit vielen Jahren an Samstagen gesperrt und ausschließlich den FußgängerInnen zur Verfügung gestellt. Man dürfe sich der Modernisierung der Stadt nicht verschließen. (forts.) las/hul

