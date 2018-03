Bundeskanzler Faymann: Europa muss in die Zukunft der Jungen investieren

Grundversorgung mit Wasser muss in öffentlicher Hand bleiben

Wien (OTS) - "Beim nächsten Europäischen Rat wird der mehrjährige Finanzrahmen für die Union diskutiert. Sein Zustandekommen ist ein wichtiger Beitrag für das Wirtschaftswachstum in Europa, denn damit stärken wir das Vertrauen in die EU", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, in der Aktuellen Europastunde im Parlament. "Wir müssen uns fragen, wie wir sinnvolles und nachhaltiges Wachstum ermöglichen können. Der Finanzrahmen bis 2020 ist jedenfalls ein wichtiger Baustein, um die künftigen Investitionen in Forschung, Entwicklung, Infrastruktur, Bildung und den ländlichen Raum sicherzustellen. Das alles ist Teil einer Wachstumsstrategie, mit deren Hilfe wir die Arbeitslosigkeit, vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit, in der EU senken wollen."

Österreich werde sich bei den Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen außerdem erneut für die Förderung des ländlichen Raums einsetzen. Faymann: "Europas Zukunft liegt nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Der derzeit gültige Verhandlungsvorschlag kommt unseren Interessen bereits ein Stück entgegen."

Zur Sicherstellung des österreichischen Rabattes sagte der Bundeskanzler: "Solange andere Mitgliedstaaten auf ihren Rabatten beharren, wird das auch Österreich tun. Wenn jedoch alle Länder auf ihre Vergünstigungen verzichten, um dieses Geld in Maßnahmen zur Jugendbeschäftigung zu investieren, dann unterstützen wir das. Es wäre der richtige Weg, wenn wir jegliche verfügbare Mittel für die Zukunft der jungen Menschen in Europa einsetzen."

Zur Diskussion um die Wasserversorgung stellte der Bundeskanzler klar: "Ich will, dass die Grundversorgung mit Wasser in öffentlicher Hand bleibt." Die vorgeschlagene EU-Richtlinie selbst sei allerdings kein Feindbild: "Wenn andere Länder privatisieren wollen, so ist es wichtig, dass dafür faire, transparente Regeln gelten. Für unser Land habe ich keinen Zweifel daran, dass wir eine klare Bestimmung zur Sicherstellung der Wasserversorgung in öffentlicher Hand zustande bringen. Denn das ist ein Recht der Bürgerinnen und Bürger und das werden wir klar festhalten."

