Kappel: SPÖ-Finanzstadträtin beharrt auf Kameralistik

Wien wird Vermögen und Schulden weiterhin nicht transparent ausweisen

Wien (OTS/fpd) - "Vermögen und Schulden werden in Wien weiterhin nicht transparent ausgewiesen, da Finanzstadträtin Brauner darauf beharrt, in Wien das System der Kameralistik beizubehalten", kritisiert die Wiener FP-Gemeinderätin Mag. Barbara Kappel. Brauner schloss heute neuerlich aus, dass die Gemeinde Wien Derivatgeschäfte abgeschlossen habe.

Sämtliches Geldvermögen genauso wie die Schulden der Stadt werden bereits im Rahmen der Kameralistik stichtagsbezogen jeweils mit 31. Dezember bewertet ausgewiesen, das sagte Wiens Finanzstadträtin Brauner heute im Rahmen der Fragestunde der Gemeinderatssitzung auf die Frage der freiheitlichen Gemeinderätin Kappel, ob die Gemeinde noch in dieser Legislaturperiode das neue, transparente Haushaltsrecht des Bundes übernehmen würde.

"Die Franken-Schulden der Gemeinde werden per 31. Dezember eben nicht mit dem aktuellen Umrechnungskurs bewertet ausgewiesen, sonst hätte die Gemeinde im Jahr 2012 rund 300 Millionen Euro wertberichtigen müssen", sagt Kappel, "die Aussage Brauners stimmt so also nicht." Ebenso sieht die Wiener SPÖ-Finanzstadträtin keine Veranlassung, das Sachvermögen der Gemeinde, also Liegenschaften und Bauwerke, für den Rechnungsabschluss zu bewerten."

Die FPÖ hat bereits im Dezember 2012 einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, das neue Bundeshaushaltsrecht auch in Wien zu übernehmen und aus dem komplizierten und wenig aussagekräftigen System der Kameralistik, das im Wesentlichen einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gleichkommt, auszusteigen. "Die Gemeinde Wien sieht jedoch keine Veranlassung, auf das neue Haushaltsrecht des Bundes umzusteigen", beanstandet Kappel abschließend. (Schluss) hn

