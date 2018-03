VP-Leeb ad Brauner: Alles wird gut! - Wird Alles gut?

Wien (OTS) - "Die heutige Verlautbarung hätte sich Stadträtin Brauner sparen können, sie hätte auch sagen können: Alles wird gut!", so ÖVP Wien Gemeinderätin Isabella Leeb in der heutigen Sitzung des Gemeinderates zum Thema "Qualifikationsplan Wien 2020".

"Spät aber doch hat sich die Stadtregierung entschlossen, die vielfältigen Einzelangebote und arbeitsmarkpolitischen Maßnahmen zu bündeln. Wie ernst es ihnen damit ist, wird die Zukunft weisen. Dass alles gut wird, bleibt die Hoffnung für die tausenden Arbeitslosen, für die Kinder und die Jugendlichen, die die Zukunft noch vor sich haben und für den Wirtschaftsstandort Wien, der die Basis für ein gedeihliches Miteinander bildet. Der strategische Plan liegt auf dem Tisch. An den Ergebnissen wird sie die Bevölkerung messen, Frau Stadträtin", so Leeb weiter.

"Es ist Wien, wo die Zahl der nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen, die die Pflichtschule verlassen, von Jahr zu Jahr steigt. Es ist Wien, wo nach Abschluss der Pflichtschule beinahe jeder vierte Schüler nicht oder nicht ausreichend lesen kann. Fakt bleibt, dass es ein Armutszeugnis ist, dass zehntausende Personen nachqualifiziert werden müssen. Die SPÖ, die seit Ewigkeiten die Verantwortung in dieser Stadt trägt, ist schuld an dieser Misere", so Leeb abschließend.

