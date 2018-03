LH Wallner absolviert zweitägigen Arbeitsaufenthalt in Brüssel

Neben Ausschuss der Regionen-Tagung findet ein Arbeitsgespräch mit EU-Energiekommissar Oettinger statt

Bregenz/Brüssel (OTS/VLK) - Landeshauptmann Markus Wallner vertritt ab Donnerstag (31. Jänner) gemeinsam mit Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer zwei Tage lang die Interessen Vorarlbergs im Ausschuss der Regionen in Brüssel. Seinen Arbeitsaufenthalt wird Wallner auch für ein Treffen mit EU-Energiekommissar Günther Oettinger nützen. In dem Gespräch will er die Konzessionsvergaberichtlinie der Europäischen Kommission ebenso ansprechen wie den Vorarlberger Widerstand gegen die umstrittene Fracking-Methode zur Schiefergasförderung im Bodenseeraum.

Auf der Tagesordnung für die Tagung des Ausschusses der Regionen finden sich verschiedene Themenbereiche, die auch für Vorarlberg von Bedeutung sind. Unter anderem geht es um eine stärkere Zusammenarbeit der Länder und Regionen im Bereich Forschung. Austausch, Zugang und Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen optimiert werden. Zudem wollen die Mitglieder des Ausschusses der Regionen ihre Vorstellungen von der Regionalpolitik ab 2014 konkretisieren. Vorarlberg werde alles daran setzen, dass keine allzu einseitigen Einsparungen zu Lasten der wirtschaftlich starken und innovativen Regionen vorgenommen werden, erklärt Wallner: "Gerade sie sind für ganz Europa wichtige Impulsgeber und dürfen bei der Zuteilung von EU-Fördermitteln nicht ins Hintertreffen geraten". Im Übrigen würde diese Vorgehensweise auch der Gleichbehandlung der Regionen zuwiderlaufen. Auf der Tagesordnung stehen zudem für Vorarlberg relevante Themen aus den Bereichen Energie und Arbeitsmarkt.

Widerstand gegen Fracking

Im Arbeitsgespräch mit EU-Energiekommissar Oettinger wird Wallner die heftig diskutierte EU-Konzessionsvergaberichtlinie und den Vorarlberger Widerstand gegen die umstrittene Fracking-Methode zur Schiefergasförderung im Bodenseeraum thematisieren. Austauschen will sich der Landeshauptmann auch über den Stand der Vorbereitungen betreffend das diesjährige Energy Forum. Die Veranstaltung soll heuer nach 2012 zum bereits zweiten Mal unter der Patronanz von EU-Energiekommissar Oettinger in der Gemeinde Lech stattfinden. Im letzten Jahr trafen sich am Arlberg hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, um über die weitere Entwicklung des europäischen Energiesektors zu diskutieren.

