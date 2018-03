Wieder Reichweitenrekord für "Universum"-Zweiteiler "Schladminger Bergwelten"

Beste Reichweite seit 2008, bis zu 877.000 bei Teil zwei

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Auftakt des "Universum"-Zweiteilers "Schladminger Bergwelten" - Teil eins sahen am 22. Jänner 2013 im Schnitt 793.000 Zuseherinnen und Zuseher (26 Prozent Marktanteil) - sorgte gestern, Dienstag, dem 29. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 2 der zweite Teil - "Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden" - für einen erneuten Reichweitenrekord:

Der von Gernot Lercher gestaltete Film erreichte so viele Zuseherinnen und Zuseher wie keine andere "Universum"-Folge seit 2008. Bis zu 877.000 Zuseher/innen verfolgten unmittelbar vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften die spannende Dokumentation über eine Region, die sich im Lauf ihrer Geschichte zur vielseitigen Kultur-und Tourismuslandschaft entwickelt hat; im Schnitt waren 831.000 dabei (27 Prozent Marktanteil). Auf hohes Publikumsinteresse stieß der Film auch beim jungen Publikum: In der Zielgruppe 12 bis 49 verzeichnete Teil zwei 20 Prozent Marktanteil, bei den 12- bis 29-Jährigen 18 Prozent.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Seit mehr als einem Vierteljahrhundert steht 'Universum' für hervorragende Qualität, große Reichweiten und zufriedenes Stammpublikum. Es freut mich sehr, dass diese herausragende Eigenproduktion - eine Hommage an die 'Schladminger Bergwelten' - wenige Tage vor der Ski-WM in Schladming beim Publikum - auch bei jungen Seherinnen und Sehern - auf so breites Interesse stieß."

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "'Universum' bietet das, was sich die Menschen vom Fernsehen erwarten: monumentale Bilder, bei denen sie sich einfach auf der Couch zurücklehnen und entspannen können. Der großartige 'Universum'-Zweiteiler über die 'Schladminger Bergwelten' hat richtig Lust auf das sportliche Highlight des Jahres, auf die WM-Übertragungen, gemacht. Übrigens nicht nur in Österreich, die Doku ist u. a. bereits nach Ungarn und in die Schweiz verkauft worden, die englische Version steht vor der Fertigstellung. Der Doku-Erfolg von gestern zeigt darüber hinaus, dass die verstärkte Zusammenarbeit mit den ORF-Landesstudios hervorragend funktioniert. Auf diese Weise nutzen wir das große, kreative Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landesstudios österreichweit - eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, besonders für das Publikum."

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler: "Durchschnittlich 831.000 Zuseher/innen sahen die von ORF-Steiermark-Regisseur Gernot Lercher gestaltete 'Universum'-Folge 'Schladminger Bergwelten -Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden'; in der Steiermark lag der Marktanteil bei 43 Prozent. Diese tolle Publikumsresonanz stellt einen der größten Erfolge in der Fernsehgeschichte des steirischen Landesstudios dar und zeigt, dass journalistische Kompetenz gepaart mit Regionalität ein Geheimnis von gelungenen TV-Dokumentationen ist. Mein Dank geht an Regisseur Gernot Lercher, Kameramann Erhard Seidl und das gesamte Filmteam für ihren Einsatz; große Gratulation an Interspot Film und die ORF-'Universum'-Redaktion zu dieser Produktion."

"Schladminger Bergwelten - Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden" entstand als Koproduktion von ORF und Interspot Film in Zusammenarbeit mit dem ORF-Landesstudio Steiermark, gefördert von Fernsehfonds Austria und Cinestyria.

Der "Universum"-Zweiteiler "Schladminger Bergwelten" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at