SP-Hora: Mariahilfer Straße ist internationale Erfolgsgeschichte

"Modernisierung der Stadt auch hier fortführen"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Mariahilfer Straße ist eine internationale Erfolgsgeschichte", stellte der SP-Gemeinderat Karlheinz Hora am Mittwoch im Rahmen der aktuellen Stunde fest. Hora verglich die Entwicklung der Mariahilfer Straße mit der Entwicklung der Grazer Annenstraße anhand des Spieles "DKT" aus den 70er-Jahren: "In diesem Spiel war die Annenstraße gleich wertvoll wie die Mariahilfer Straße. Mittlerweile hat die Annenstraße drastisch an Kaufkraft verloren -die Kaufkraft der Mariahilfer Straße ist hingegen auf internationalem Niveau."

Hora erinnerte an die "Unkenrufe" anläßlich der Entscheidung in den 90er-Jahren, keine Straßenbahn mehr entlang der Straße zu führen:

"Damals hieß es, dass es dadurch kein Leben mehr auf der Mariahilfer Straße geben werde. Nun fließt die U-Bahn, die Kaufkraft hat zugenommen."

Aber auch die Mariahilfer Straße müsse sich weiterentwickeln, so Hora. "Es gibt Dinge zu klären. Ist zum Beispiel die Möblierung aus dem Jahr 1993 noch zeitgemäß?"

Die Koalition habe sich verständigt, für die Zukunft zu planen, daher sei die Modernisierung der Stadt auch am Beispiel der Mariahilfer Straße zu diskutieren. Bei wichtigen Fragen solle man "mit der Bevölkerung Entscheidungen in ein Finale führen", so Hora. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at