Nationalrat - Weninger: Daseinsvorsorge muss vor Liberalisierung geschützt werden

Wien (OTS/SK) - Die Trinkwasserversorgung müsse auch weiterhin vor neoliberalen Eingriffen geschützt werden, erklärt SPÖ-Umweltsprecher Hannes Weninger heute, Mittwoch, in der Europastunde im Nationalrat. Die europapolitische Arbeit des Bundeskanzlers sei beispielhaft; die SPÖ habe eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber einer neoliberalen Grundstimmung im Bereich der Daseinsvorsorge. ****

SPÖ-Umweltsprecher Hannes Weninger bekräftigte die Position der SPÖ, die Wasserversorgung vor Privatisierung zu schützen. In den Jahren 2000 bis 2007 sei durch Liberalisierung in Österreich "alles verscherbelt worden - bis hinein in die Daseinsvorsorge", so Weninger. Die "Goldgräberstimmung" in Europa vor der Finanzkrise sei mit ein Grund gewesen, dass diese Krise überhaupt entstanden sei. Daher brauche es erhöhte Wachsamkeit vor Liberalisierung und Privatisierung in der Daseinsvorsorge. Es gehe beim Trinkwasser um Qualität und Versorgungssicherheit zu einem akzeptablen Preis, betonte Weninger.

Der SPÖ-Umweltsprecher hob die europapolitischen Erfolge von Bundeskanzler Werner Faymann hervor, wie etwa den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, die "Europa 2020"-Strategie mit ihren Energie- und Klimaschutzzielen sowie die Durchsetzung der Finanztransaktionssteuer und Bankenabgabe. Zudem sei die Lehrlingsausbildung in Österreich ein Vorbild innerhalb Europas. "Die europafeindlichen Äußerungen der Opposition sind kontraproduktiv und nicht zeitgemäß", so Weninger. (Schluss) gbb/sn

