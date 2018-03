Pressefreiheit in Österreich wird immer schlechter

ÖJC fordert einen "Runden Tisch zur Verbesserung der Pressefreiheit in Österreich"

Wien (OTS/ÖJC) - Noch vor einigen Jahren war Österreich ein Musterland für die Pressefreiheit. In den vergangenen Jahren hat unser Land dies verspielt. Im vorigen Jahr rutschte Österreich, nach der jährlichen Rangliste von Reporter ohne Grenzen, um sieben Plätze auf Platz 12 nach unten ab. Der Österreichische Journalisten Club -ÖJC warnte bereits seit Jahren vor dieser, leider absehbaren, Entwicklung. Darunter leidet nicht nur das Ansehen der Journalistinnen und Journalisten, sondern auch das der politischen Entscheidungsträger. Dies ergab auch eindeutig die vom Österreichischen Journalisten Club beim Meinungsforschungsinstitut OGM in Auftrag gegebenen "Journalistenstudie Österreich".

Der ÖJC fordert daher eine rasche Rückbesinnung auf die Aufgaben der vier Säulen der Demokratie, zum Schutz der Demokratie. Dazu gehören besonders die Grund- und Freiheitsrechte, zu denen auch die Pressefreiheit gehört. ÖJC-Präsident Fred Turnheim fordert daher einen "Runden Tisch zur Verbesserung der Pressefreiheit in Österreich". Turnheim ersucht daher dringend alle Abgeordneten zum Nationalrat in dieser Sache aktiv zu werden und so einen Beitrag zur Verbesserung der Pressefreiheit in unserem Land zu leisten. "Österreich muss wieder ein Musterschüler in Sachen Pressefreiheit auf der Welt werden", fordert ÖJC-Präsident Turnheim.

