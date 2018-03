1.403.808 Wahlberechtigte bei NÖ Landtagswahl 2013

Penz: 2008 lag Wahlbeteiligung bei 74,51 Prozent

St. Pölten (OTS/NLK) - In St. Pölten gab der Präsident des NÖ Landtages, Ing. Hans Penz, heute, Mittwoch, 30. Jänner, weitere Details zur niederösterreichischen Landtagswahl am 3. März des heurigen Jahres bekannt.

"Es gibt bei dieser Wahl insgesamt 1.403.808 Wahlberechtigte, davon 725.336 Frauen und 678.472 Männer. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren waren es 1.387.368 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag damals bei 74,51 Prozent. In den Wahlbehörden sind diesmal 30.000 Personen freiwillig und ehrenamtlich tätig, sodass am 3. März 280.000 Stunden Dienst an der Demokratie geleistet werden", führte Penz eingangs aus und merkte an, dass es 573 Gemeindewahlbehörden, 2.600 Sprengelwahlbehörden, 590 "Fliegende Wahlbehörden", 25 Bezirkswahlbehörden und 21 Kreiswahlbehörden gebe.

Fest stehe nun, so Penz, dass bei der diesjährigen Landtagswahl neun Parteien kandidieren werden, wobei es je nach Wahlkreis Unterschiede gebe. Flächendeckend in ganz Niederösterreich werden die Volkspartei (VP), die Sozialdemokratische Partei (SP), die Freiheitliche Partei (FP), die Grünen (G) und auch das Team Frank Stronach kandidieren. Die Kommunistische Partei Österreichs (KP) wird überall außer in Gmünd und Waidhofen an der Thaya kandidieren, die Mutbürger (MUT) werden überall außer in Gänserndorf, Horn, Lilienfeld, Mistelbach, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Wien-Umgebung und Zwettl antreten, die Piratenpartei Österreichs wird dagegen ausschließlich in Gänserndorf zur Wahl stehen, und die Christliche Partei Österreichs-Mitte Partei (CPÖMP) tritt in Amstetten, Baden, Melk und Mödling an.

Auf den Landeswahlvorschlägen finden sich 265, auf den Kreiswahlvorschlägen 1.371 Kandidatinnen und Kandidaten; in Summe treten damit zur bevorstehenden Wahl 1.636 Kandidatinnen und Kandidaten an.

Was die Reihung der kandidierenden Parteien am Stimmzettel betrifft, so nehmen die Parteien VP, SP, FP und G die "Plätze" eins bis vier ein, die anderen Parteien sind je nach Wahlkreis an unterschiedlichen Stellen am Stimmzettel zu finden.

