Nationalrat - Kanzler Faymann: Mehrjähriger EU-Finanzrahmen wichtiger Beitrag für Verlässlichkeit und Wachstum

Mittel für ländlichen Raum und Jugendbeschäftigung gefordert - in Wachstum und Beschäftigung investieren - Wasserversorgung in Österreich nicht privatisieren

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat am Mittwoch in der Aktuellen Europastunde zum Thema "Für ein Europa mit mehr Wachstum, Beschäftigung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" im Nationalrat betont, dass die österreichische Position bei den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen beim nächsten Europäischen Rat klar sei: "Wir wollen, dass der Finanzrahmen zustande kommt, denn er ist ein wichtiger Beitrag für mehr Verlässlichkeit in Europa und ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum, das wir so dringend benötigen." Prognosen besagen, dass 90 Prozent des Wachstums außerhalb Europas passieren, daher stelle sich die Frage, "wie kann man sinnvolles und nachhaltiges - nicht spekulatives - Wachstum erzeugen?" ****

Der Kanzler erklärte, dass der mehrjährige Finanzrahmen dafür ein wesentlicher Baustein sei, dabei gehe es um eine Billion Euro, die in 27 - mit Kroatien bald 28 - Ländern in Forschung und Entwicklung, in Infrastruktur und Bildung in ganz konkrete, handfeste Projekte investiert werden. "Die Frage ist, wie stabil Europa ist, wenn fünf bis sechs Millionen junge Menschen arbeitslos sind? Darauf gibt es nur eine Antwort: Wir müssen in Wachstum investieren und Beschäftigung einen zentralen Stellewert einräumen", betonte Bundeskanzler Faymann.

Die Argumente für eine der österreichischen Hauptforderungen bei den Finanzrahmen-Verhandlungen - den ländlichen Raum besonders zu fördern - wurden gehört und hier gab es auch positive Tendenzen. Das sei wichtig, denn "die Zukunft Europas ist nicht nur eine Zukunft der Städte. Der ländliche Raum ist Teil unserer Kultur und Europas". "Der zweite Teil unserer Forderungen betrifft die Rabatte: Würden alle Mitgliedsländer auf ihre Rabatte verzichten und die Beträge in Jugendbeschäftigung investieren, hätten wir viele Vorteile, u.a. einen Anstieg der Kaufkraft und unserer Exporte", unterstrich der Kanzler, betonte aber auch: "Wenn allerdings Länder wie Großbritannien nicht zu gemeinsamen Maßnahmen bereit sind, werden auch wir für unseren Rabatt kämpfen."

Der EU-Finanzrahmen sei nicht die alleinige Antwort auf offene Fragen, z.B. darauf, warum sich die Zinsen für Staatsanleihen so diametral entwickeln, dass es schwächere Staaten noch schwerer haben zu investieren. "Kürzen allein ist zu wenig, das zweite Bein neben dem Sparen ist das Investieren", betonte der Kanzler und appelliert, diese Länder dabei unterstützen.

Wasserversorgung ist ein Grundrecht und soll im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben

Zur Liberalisierung des Wassers zeigte sich der Kanzler zuversichtlich, in Österreich eine gemeinsame Verfassungsbestimmung zustande zu bringen. Es sei ganz klar: "Wir wollen die öffentliche Wasserversorgung nicht privatisieren. Das ist ein Grundrecht und soll in der öffentlichen Hand verbleiben." Wenn Regierungen "die Chance der Stunde" sehen, etwas wie die Wasserversorgung zu verkaufen, hätten nächste Regierungen oft "keine Chance" auf einen Rückkauf. "Die EU-Richtlinie selbst ist nicht mein Feindbild", sagte der Kanzler. "Aber wenn etwas verkauft wird, soll dies nach fairen europäischen Regeln passieren. Das ist ein legitimes Interesse." Besser sei es zwar, öffentliches Gut wie Trinkwasser nicht zu verkaufen, aber wenn, dann anständig geregelt. Mit der Versorgung der Bevölkerung zu "spielen" sei abzulehnen. (Schluss) bj/ah

