ORF III über die Situation in Ägypten, Mali und der Türkei in "Im Brennpunkt" sowie Jugendbanden in Lateinamerika

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 31. Jänner 2013, findet um 19.50 Uhr die "Suche nach Istanbul heute" ihre Fortsetzung: Ani Gülgün-Mayr begrüßt Sibel Horada anlässlich ihrer Teilnahme an der aktuellen Ausstellung im Museum für angewandte Kunst "Zeichen, gefangen im Wunder" zu einem interessanten ORF-III-Künstlergespräch. Die türkische Künstlerin verrät, was sie mit verbrannten Holzkisten aussagen möchte und warum sie Teile eines alten Baumes, der einst in Istanbul stand, zu einer Installation animierten.

Ab 9.00 Uhr steht zunächst die Übertragung der zweiten Nationalratsdebatte in diesem Jahr auf dem Programm: Erster Programmpunkt am zweiten Plenartag ist eine Fragestunde mit Verkehrsministerin Doris Bures. ORF III Kultur und Information überträgt die Plenarsitzung des Nationalrates live und in voller Länge.

"Inside Brüssel"-Moderator Raimund Löw bittet den CDU-Europaabgeordneten und Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok, um 20.15 Uhr zum Gespräch: Ist die islamistische Bedrohung in Westafrika durch die Intervention französischer Truppen gebannt? Wie soll Europa auf die Unruhen in Ägypten zwei Jahre nach dem Sturz Hosni Mubaraks reagieren? Gemeinsam mit Elmar Brok beleuchten Vanessa Mock (Wall Street Journal, New York), Gerald Knaus (European Stability Initiative, Istanbul) und Stefan Lehne (Carnegie Europe, Brüssel) zudem die Situation in der Türkei: Warum schickt die NATO Patriot-Raketen an die Grenze Syriens? Wohin könnten die Verhandlungen mit dem inhaftierten PKK-Chef Abdullah Öcalan führen? Wäre es im Interesse Europas, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder in Gang zu bringen?

"Im Brennpunkt" präsentiert um 21.05 Uhr eine alarmierende Reportage über kriminelle Jugendbanden in Lateinamerika. Brutalität, Kriminalität und Mord gehören zum Alltagsgeschäft. Die Gangs leben von Schutzgelderpressung, Waffen- und Drogenhandel. "La Vida Loca:

Bandenkrieg in Lateinamerika" schildert das Leben zweier Banden und berichtet über das tragische Schicksal jener Jugendlichen, die sich gegen eine Bandenzugehörigkeit auflehnen.

Eugen Freund hinterfragt in der "Weltjournal"-Reportage "USA - Frauen schießen scharf" um 22.05 Uhr das Verhältnis der Amerikanerinnen zu ihrer Waffe und verrät, warum Frauen seit einigen Jahren das am schnellsten wachsende Käufer/innensegment in diesem Bereich darstellen. Ist die Angst vor Gewalttaten derart groß?

"Visionäre des Wandels" nehmen um 23.25 Uhr die Auswirkungen des wirtschaftlichen Wachstums der Industrienationen unter die Lupe. Immer größere Profite resultieren in einer irrationalen Ausbeutung nicht erneuerbarer Ressourcen. Werden die Märkte von einem kapitalistischen System, das sich weder um Umwelt noch um soziale Werte kümmert, beherrscht? Kann die Zukunft mit einer grünen Wirtschaft gesichert werden?

