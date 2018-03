Ab 1. Februar steht Elisabeth Stampfl-Blaha an der Spitze von Austrian Standards.

Ihre Devise: "Auf Kunden und Partner aktiv zugehen"

Wien (OTS) - Am 1. Februar 2013 übernimmt DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha, 55, die Führung von Austrian Standards, dem österreichischen Kompetenzzentrum für Normen und Standards, mit Sitz in Wien. Sie folgt damit Ing. Dr. Gerhard Hartmann nach, der nach 23 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht.

In ihrer Funktion an der Spitze eines eher männerdominierten Bereichs leitet sie ab sofort eine Organisation mit 125 MitarbeiterInnen. Zentrale Aufgabe von Austrian Standards ist es, die qualifizierte Plattform bereitzustellen, damit Unternehmen und Organisationen Standards entwickeln können, um am internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein.

In ihrer neuen Funktion als Direktorin von Austrian Standards will die Managerin die lösungsorientierte Tradition ihres Vorgängers weiterführen, wobei ihr das aktive Zugehen auf Kunden und Partner sowie die Positionierung als zukunftsorientierter Dienstleister besonders wichtig sind.

Bereits seit Jahren vertritt die promovierte

Wirtschaftswissenschafterin und Juristin österreichische Interessen auch europa- und weltweit. "Gerade für ein kleines Land ist es wichtig, es nicht anderen zu überlassen, Standards zu setzen, denn nur so können wir auf dem Weltmarkt reüssieren", so Stampfl-Blaha, deren Karriereweg weit über die eigenen Landesgrenzen reicht: Seit Anfang 2012 ist sie als eine der ersten Frauen Vizepräsidentin der Internationalen Normenorganisation ISO mit Mitgliedern aus 163 Ländern. Stampfl-Blaha: "Standards sind die Sprache einer global vernetzten Wirtschaft, und ich verstehe mich als ihre Botschafterin."

Elisabeth Stampfl-Blaha startete bereits 1988 bei Austrian Standards und übernahm sukzessive die Bereiche Internationale Beziehungen, Recht und Organisation sowie Human Ressources, bevor sie 1998 zur Vizedirektorin berufen wurde. Sie ist eine der wenigen Frauen Österreichs, die auch Mitglieder eines Aufsichtsrats sind. Darüber hinaus ist sie Consultant für Ost- und Mitteleuropa, Autorin von Fachpublikationen und Vortragende an der Johannes-Kepler-Universität Linz, am Juridicum Wien sowie an der Donauuniversität Krems. Die gebürtige Wienerin studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Wien und Lausanne und war Assistentin am Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der WU Wien. 1996 erhielt sie das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.

Ihre spärliche Freizeit verbringt die passionierte Managerin und Mutter eines erwachsenen Sohnes vorrangig in Ausstellungen moderner Malerei oder in ihrem Haus im Waldviertel. Sie spricht sechs Sprachen, darunter seit kurzem auch Russisch, "um auch in diesem Kulturkreis unsere Partner besser zu verstehen - nicht nur sprachlich."

Austrian Standards steht für Austrian Standards Institute sowie für die Austrian Standards plus GmbH. Austrian Standards Institute ermöglicht die Entwicklung allgemein akzeptierter Standards/Normen. Dieses Know-how macht Austrian Standards plus durch Publikationen, Trainings und weitere Services zugänglich. Präsident ist Univ.Prof. DDr. Walter Barfuß, Direktorin ist DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha, Vizedirektor Mag. Wolfgang Steigenberger.

DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha ist seit 1. Februar 2013 Direktorin von Austrian Standards, wo sie bereits 1988 startete und sukzessive die Bereiche Internationale Beziehungen, Recht und Organisation sowie Human Ressources übernahm, bevor sie 1998 zur Vize-Direktorin berufen wurde. Seit Anfang 2012 ist sie Vizepräsidentin der Internationalen Normungsorganisation ISO, wo sie bereits von 2004 bis 2006 als Mitglied des Verwaltungsrats (Council) tätig war. Seit 1990 ist sie Mitglied des Verwaltungsrats des Europäischen Komitees für Normung CEN und war 1990 bis 1999 Mitglied des Technischen Büros.

Sie studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Wien und Lausanne und war u. a. Assistentin am Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der WU Wien. Elisabeth Stampfl-Blaha erhielt 1996 das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich, ist Autorin von Fachpublikationen, Vortragende an der Johannes-Kepler-Universität Linz, am Juridicum Wien und an der Donauuniversität Krems sowie Consultant für Projekte in Ost- und Mitteleuropa.

