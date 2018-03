Wr. Gemeinderat - SP-Berger-Krotsch: "Mariahilfer Straße wird attraktives Zentrum der Stadt!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Mariahilfer Straße hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem impulsiven Mittelpunkt der Stadt entwickelt. Tausende Menschen wohnen und arbeiten in Neubau und Mariahilf, die Mariahilfer Straße wird den Bedürfnissen dieser Menschen allerdings nicht mehr gerecht. Deshalb ist es unser Ziel die Lebensqualität für die Menschen dort zu verbessern und ein attraktives Zentrum der Stadt zu schaffen", erklärte die SP-Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch gleich zu Beginn ihrer Rede in der Aktuellen Stunde zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße im Wiener Gemeinderat.

Die Stadtregierung habe deshalb den Planungsprozess zur "Mariahilfer Straße Neu" unter intensiver Einbindung der Bevölkerung gestartet: So gab es zahlreiche Dialogveranstaltungen, wo sich BewohnerInnen, Geschäftstreibende und ArbeitnehmerInnen einbringen und mitgestalten konnten: "Und das taten sie auch! Tausende Ideen wurden in die Dailogveranstaltungen eingebracht, es gab rege Diskussionen und ein unglaubliches Engagement der TeilnehmerInnen. Wir haben diese Bürgerbeteiligung initiiert - wo hat sich die Opposition in diesen Prozess eingebracht?", fragte die SP-Gemeinderätin.

In den Dialogprozessen kristallisierte sich seitens der BezirksbewohnerInnen ein großer Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung der Straße heraus, neue Grünräume und konsumfreie Zonen sollen so geschaffen werden. "Uns ist es wichtig, dass die angrenzenden, dicht bebauten Bezirke mehr öffentlichen Raum erhalten, die Lebensqualität soll weiter steigen und Wien soll einen zeitgemäßen und großzügigen Fußgängerboulevard erhalten. Die Menschen, die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, sollen sich wohl fühlen und sie sind es auch, die im Zuge der AnrainerInnenbefragung die Zukunft der Mariahilfer Straße mitgestalten können", so die SP-Gemeinderätin abschließend.

