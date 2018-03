Pirker: Bahn braucht Fahrkarte in die Zukunft

ÖVP-EU-Abgeordnete begrüßen Gesetzesvorschläge für mehr Kundenorientierung und mehr Wettbewerb bei der Bahn

Brüssel, 30. Jänner 2013 (OTS) "Der heutige Vorschlag zum 4. Eisenbahnpaket ist für die Bahn in Europa eine Fahrkarte in die Zukunft. Dass die Bahn bisher in vielen Bereichen nur ein Verkehrsmittel zweiter Wahl ist, ist Ergebnis der jahrzehntelangen Verweigerung von Wettbewerbsfähigkeit und internationalem Barriereabbau", so der Verkehrssprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Hubert Pirker. Der heutige Vorschlag der Europäischen Kommission sei eine Chance auf Modernisierung, Kundenorientierung und mehr Wettbewerb bei der Bahn, so der Europaparlamentarier. ****

Pirker sieht erheblichen Modernisierungsbedarf im Eisenbahnsektor: "Wozu ist die EU gut, wenn nach der Landesgrenze die Klimaanlage im Wagon nicht mehr funktioniert und die italienische Eisenbahngesellschaft ein Anhalten der österreichischen Züge in Mestre untersagen kann?", so der ÖVP-Abgeordnete. "Nationale Monopole, unterschiedliche Stromarten, verschiedene Sicherheitsstandards und Spurweiten behindern den Ausbau des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs. Was wir brauchen sind Effizienz, Wettbewerb und Service", erklärt Pirker. Die ÖVP wolle, dass "ein Reisender mit einem einzigen Bahnticket und einer Wagengarnitur durchgehend von Danzig über Wien nach Venedig fahren kann", so Pirker heute. Alles andere sei "für immer gestrig".

Das heutige Gesetzespaket der Europäischen Kommission sieht unter anderem vor, der Europäischen Eisenhahnagentur (ERA) neue Aufgaben bei der technischen Harmonisierung und beim Abbau von Hindernissen beim grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr zu geben. Ähnlich wie in Österreich mit der Westbahn soll EU-weit privaten Anbietern die Möglichkeit gegeben werden, eigene Angebote zu machen. "Wer Modernisierung verweigert, sichert keine Arbeitsplätze, sondern zerstört sie. Nur mit mehr Wettbewerb im Bahnsektor können wir die Qualität steigern, Kunden zurückgewinnen und Arbeitsplätze sichern", so Pirker.

