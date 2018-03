Noch fünf Tage bis zur Ski-WM im ORF: Das ORF-Haus steht bereit(s)

Im Herzen Schladmings mit Blick auf Medal-Plaza-Bühne

Wien (OTS) - Die Anfang Jänner begonnen Aufbauarbeiten sind abgeschlossen, das ORF-Haus, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und damit zur Medal Plaza gelegen, wird während der Ski-WM zu einem der Hotspots in Schladming. Das ORF-Haus wird zu dieser Zeit einerseits Heimat des täglichen ORF-"WM-Studios", des "Ö3-Weckers" und des "ZiB-Wetters" sein, andererseits ist der ORF dort Gastgeber für Partner, Athletinnen und Athleten, Funktionäre und Kundinnen und Kunden. Am 4. Februar öffnet der ORF den Hospitality-Bereich für den gesamten Zeitraum der WM, der bis zu 60 Gästen in einer Atmosphäre von Tradition und Gemütlichkeit, eingebettet in modernste Architektur aus Holz, Glas und Loden, Platz bietet. Die Zusammensetzung der Gäste ändert sich täglich.

Vis-à-vis von der Medal Plaza haben die ORF-Gäste beste Aussicht auf Startnummernauslosung, Medaillenvergabe und Live-Acts, die dort allabendlich auftreten - von Reinhard Fendrich bis zu Kevin Costners Band.

480 Quadratmeter Vollholzbau

Der insgesamt 480 Quadratmeter große Vollholzbau der Firma Hochsitz besteht aus insgesamt 104 Teilen, die dabei durchschnittlich eine Tonne wiegen. Das Erdgeschoss beherbergt 200 Quadratmeter Hospitality-Fläche (mit Fußbodenheizung und offenem Kamin) und 40 Quadratmeter Terrasse; im ersten Stock befinden sich 100 Quadratmeter Studiofläche und eine 140 Quadratmeter große Dachterrasse. Dank der Vollholzbauweise erreicht der temporäre Bau, der nach der WM wieder abgebaut wird, optimale Energieeffizienzwerte im Sinne der Nachhaltigkeit. Alle verwendeten Materialen stammen aus Österreich.

Der ORF bei der Ski-WM - 70 Stunden live

Insgesamt rund 70 Stunden, dank innovativer Übertragungstechniken wie einer neu entwickelten Brillenkamera so noch nie gesehene Live-Bilder in ORF eins, Live-Pressekonferenzen aus Schladming in ORF SPORT +, zeigen die Ski-WM hautnah. Alle Sportevents und "WM-Studios" werden dazu barrierefrei, also untertitelt bzw. audiokommentiert, angeboten.

Weitere ORF-Medien - und dabei an führender Stelle das ORF-Landesstudio Steiermark, Hitradio Ö3, ORF.at und ORF TELETEXT -stellen sich ebenfalls ganz in den Dienst der Ski-WM. Als Host-Broadcaster der WM gehen die Bilder des ORF zudem um die Welt. Alle Details zu den insgesamt 70 Stunden langen ORF-Live-Übertragungen aus Schladming sind unter presse.ORF.at abrufbar.

