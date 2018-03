VP-Anger-Koch: Schwimmsportzentrum droht ähnliches Schicksal wie Mehrzweckhalle

Kein Ende der Tristesse in Sicht - Wien Schlusslicht in Europa

Wien (OTS) - Scheinbar, so die Sportsprecherin der ÖVP Wien Ines Anger-Koch heute im Wiener Gemeinderat, wird das Schwimmsportzentrum das gleiche Schicksal nehmen wie die vor Jahren diskutierte Mehrzweckhalle und damit in den Schubladen des Rathauses verschwinden. Damit bleibt Wiens Schwimmsport weiter im Argen und sind internationale Erfolge kaum noch realisierbar - ist Wien doch bereits jetzt (nicht zuletzt dank Stadthallenbadskandal) im Schwimmsport Jahre zurück.

"Die Ausreden, dass ein Schwimmsportzentrum mit Kosten von knapp 12 Mio. Euro nicht realisierbar sei, ist angesichts der Fehlinvestitionen und fragwürdigen Subventionen im rot-grünen Wien ein schlechter Scherz. Wien gehört zu den wenigen europäischen Großstädten, die keine große Sporthalle haben. Dabei wäre es 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs für Wien an der Zeit, punkto Sportinfrastruktur an Prag und Budapest anzuschließen. Selbst das kleine Graz zeigt Wien in Sachen Schwimmsport wo`s langgeht. Die ÖVP Wien weist seit Jahren darauf hin, dass das von der Stadt Wien bereitgestellte Angebot an Sportanlagen und -hallen unzureichend ist. Hunderte Vereine, die um Trainingsräumlichkeiten und Zeitkontingente in den bestehenden Einrichtungen ansuchen, werden jedes Jahr abgewiesen. Es ist an der Zeit, dass man auf Seiten der SPÖ die nächste ÖVP Wien Forderung Realität werden lässt, statt fadenscheinige Ausreden zu suchen, was alles nicht möglich ist", so Anger-Koch abschließend.

