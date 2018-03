FPK-Darmann: Heimisches Wasser nachhaltig schützen ist Gebot der Stunde!

FPK-Dringlichkeitsantrag in morgiger Landtagssitzung wird zur Nagelprobe für SPÖ und Grüne

Klagenfurt (OTS) - Dass der neuerliche EU-Angriff auf das heimische Wasser abgewehrt werden muss und die Wasserreserven nachhaltig durch die öffentliche Hand gesichert werden, ist für FPK-Klubobmann Mag. Gernot Darmann ein Gebot der Stunde. "Wir werden dazu wiederholt einen Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag einbringen und hoffen, dass die anderen Parteien in dieser Frage nicht wieder Wasser predigen und Wein trinken", verweist Darmann auf einen entsprechenden Beschluss des Kärntner Landtages vom 11. September 2012. "Damals haben SPÖ und Grüne gegen den Schutz unserer Wasserreserven argumentiert und auch dagegen gestimmt. Die morgige Landtagssitzung wird also zur Nagelprobe vor allem für die SPÖ, die vor ein paar Monaten noch das Gegenteil von dem vertrat, was sie heute der Öffentlichkeit weiß machen will, nämlich unser Wasser vor privaten Spekulanten zu schützen", so Darmann, der es für sehr wichtig erachtet, dass der Kärntner Landtag in dieser Frage einig agiert und der Schutz unseres heimischen Wassers parteiübergreifend eingefordert wird.

Dass EU-Lobbisten in Wien ihr Unwesen treiben sei amtsbekannt und daher die Sorge umso größer, dass die angeblichen Bemühungen der rot-schwarzen Bundesregierung letztendlich wieder im Sand verlaufen. "Der Druck der Bundesländer ist also unerlässlich", schließt Darmann.

